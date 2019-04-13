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中職／差點放棄不投了　游朝惟首升一軍睡不著

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▲▼Lamigo桃猿投手游朝惟。（圖／記者林敬旻攝）
▲Lamigo桃猿投手游朝惟。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／新莊報導

Lamigo桃猿25歲投手游朝惟11日升上一軍，也是生涯第一次，他坦言接到通知前一天興奮到睡不著。

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2016年游朝惟以自主培訓身分加入桃猿，但直到2018年才在二軍出賽，總計二軍出賽15場，投了23局，防禦率6.65，WHIP值1.52，今年首次完整參加春訓，前年在訓練中扭到膝蓋，診斷出來膝蓋斷裂，同時發現右肩也有傷，因此前年4月份一併開刀處理，復健花了很長時間，直到去年才在二軍投球，背號從剛進球隊的70號，去年改成77號，今年再換成17號，今年目標就是拚上一軍。

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開季游朝惟在二軍出賽3場，1次中繼成功，投4局被擊出2支安打，4三振，1次四壞球，防禦率2.25，WHIP值0.75，11日生涯首度升上一軍。

游朝惟表示，當時收到通知是晚上11點多，原本準備要睡覺，興奮得睡不著，二軍開季投起來狀況蠻不錯，希望球速還可以更好，前幾年在二軍主要都在受傷，沒有什麼目標，去年傷勢好了開始在二軍出賽，但沒有找到自己想要的投球感覺，因此今年春訓特別做些加強，在二軍主要都是投1到2局的中繼角色，原本想說今年再上不了一軍就不打了，既然有機會，那就再繼續拚看看。

▲Lamigo桃猿投手游朝惟。（圖／記者陳立勳攝）
 ▲Lamigo桃猿投手游朝惟。（圖／記者陳立勳攝）

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿
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