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中職／尼克斯對決伍鐸　運彩看好桃猿勝富邦

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▲▼Lamigo桃猿投手尼克斯。（圖／記者林敬旻攝）
▲尼克斯。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將13日下午5點05分持續在新莊主場交手Lamigo桃猿，兩隊皆由洋投掛帥先發，4連敗富邦推出伍鐸力圖止敗，3連勝桃猿則以尼克斯（Michael Nix）迎戰，運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開8.5分。

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遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.90、Lamigo桃猿賠率1.60、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.90，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.60、大小分開出8.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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伍鐸本季3場先發，戰績1勝1敗，19局被擊出22支安打，包括4支全壘打，7三振，2次觸身球，防禦率4.74，WHIP值1.16，今年碰過桃猿1場，拿1勝，先發6局被敲7安，包括朱育賢一發全壘打，失掉4分自責分，3三振，1次觸身球。

尼克斯本季3場先發，吞3敗，18局被敲18安，13次三振，5次四壞球，防禦率5.00，WHIP值1.28，去年碰過富邦9場，取得3勝1敗，對戰防禦率3.65，對戰被打擊率0.278，曾被蔣智賢、高國麟、申皓瑋、林宥穎敲過全壘打。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿富邦悍將尼克斯伍鐸運彩
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