驚訝曾仁和釋出　王躍霖想起返台前一年



▲王躍霖。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／新莊報導

我國旅美24歲投手曾仁和台灣時間12日被芝加哥小熊隊宣布釋出，前小熊隊隊友王躍霖回想當年被釋出也是差不多年紀。

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2017年曾仁和在2A、3A合計先發24場，戰績13勝4敗、防禦率2.54，獲選小熊年度最佳小聯盟投手，去年3A先發26場，拿下2勝15敗、防禦率高達6.80，成績明顯有所落差。

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王躍霖表示，賽前練習聽到這個消息覺得很驚訝，光是被移出40人名單就很驚訝，沒想到釋出，不過曾仁和開季沒在小聯盟出賽就有點奇怪，可能去年一整季成績影響，不知道他現在身體狀況怎麼樣，但曾仁和還年輕，如果身體狀況沒事就OK，球隊對他期待很高。

王躍霖表示，自己被釋出那年差不多也是24歲，被釋出前一年的球季一直投不出球速，全力投球還是投不出球速，直球與滑球速度幾乎差不多，使不上力的感覺，球的犀利度下滑，也影響場上表現，他坦言那幾年頻繁參與國家隊的多項賽事，休季期間沒有好好休息，不過當然沒有什麼抱怨，也是自己的選擇。



▲曾仁和。（圖／達志影像／美聯社）