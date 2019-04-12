中職／李茲踢館羅力　運彩開盤看好桃猿勝富邦



▲李茲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將12日下午6點35分與Lamigo桃猿展開本周3連戰首場交手，雙方上演洋投對決，富邦洋投羅力（Mike Loree）傷癒復出，碰上桃猿速球派洋投李茲（Radhames Liz），桃猿近期2連勝，富邦則是3連敗，運動彩券開盤桃猿讓富邦1.5分，大小開8.5分。

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遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率富邦悍將1.85、Lamigo桃猿賠率1.65、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.95，富邦悍將受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出8.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

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羅力去年出賽26場先發，戰績10勝8敗，161局被擊出177支安打，包括15支全壘打，157次三振，19次四死球，防禦率3.47，WHIP值1.20，去年對戰桃猿10場，取得3勝3敗，對戰防禦率3.52，對戰被打擊率0.298，曾被朱育賢、陽耀勳、梁家榮敲過全壘打。

李茲本季3場先發，吞1敗，18.1局被擊出15支安打，包含3支全壘打，22次三振，8次四死球，防禦率3.44，WHIP值1.20，今年還沒有對過富邦。