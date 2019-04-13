三太子盃／費爸殺手晉級決賽　謝政鵬4強止步

▲史塔克霍夫斯基。（圖／海碩整合行銷提供）



體育中心／綜合報導

每年度男子網壇盛事「2019華國三太子國際男子網球挑戰賽」13日在臺北市網球中心繼續展開第六天的精彩賽事，並決定出週日單打決賽門票獎落誰家。「雙打一哥」謝政鵬身為賽事唯一僅存台將，最終以直落二敗北，無緣前進週日決賽。

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第一場單打賽事由2018高雄海碩盃單打亞軍權純雨（Soonwoo Kwon）迎戰奧地利好手諾瓦克（Dennis Novak），Novak以6-3、6-4直落二拿下勝利，賽後Novak表示這是個人第一次來到台灣，就能在此挺進個人生涯第一站挑戰賽單打決賽，對他來說意義非凡，「其實今年開季表現不是很好，很高興來到台灣能有相當美好的回憶，希望明天球迷朋友能進場為我加油」。

烏克蘭「費爸殺手」史塔克霍夫斯基（Sergiy Stakhovsky）則是以兩個7-6(4)擊敗日本老將添田豪（Go Soeda），他全場靠著強勢的重砲發球，發出17記ACE。賽後被問及如何在搶七維持高勝率，他笑著表示「其實沒有什麼秘訣，可能就是在壓力下，我能發揮比別人穩定吧」，而史塔克霍夫斯基日將挑戰個人第八座挑戰賽單打頭銜。

雙打頭號種子「A鵬」謝政鵬和印尼搭擋朗卡特（Christopher Rungkat）對決「印以組合」巴拉吉/埃利希（N.Sriram Balaji/Jonathan Erlich），然而今天「印以組合」靠著強勢發球，全場不僅沒有遭遇任何破發點，在接發球部分也給頭號種子很大的壓力，最終就以6-2、6-3拿下勝利，也讓「台將最後唯一希望」謝政鵬無緣爭冠。

謝政鵬賽後表示「其實今天對手整體發揮都比我們還要好很多，接下來會跟搭檔繼續努力拼法網會內賽」。巴拉吉/埃利希首度在雙打賽事合作就打進決賽，高齡42歲的Erlich過去是2008年澳網雙打冠軍，世界排名也曾高居第五，被問及如何在年過四十仍在雙打維持高水準，埃利希笑說「大家不能因為我年紀較長，就叫我傳奇！希望球迷朋友決賽能來為我們加油」。

▲謝政鵬／朗卡特。（圖／海碩整合行銷提供）



週日（14日）下午兩點最終決賽開戰，將決定出誰能笑捧冠軍金盃。雙打決賽率先登場，「荷奧組合」亞倫斯/維斯保恩（Sander Arends/Tristan-Samuel Weissborn）對決「印以組合」巴拉吉/埃利希。隨後則是單打決賽，由諾瓦克迎戰史塔克霍夫斯基。