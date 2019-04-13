洋基桑契斯成第12名傷兵　貝坦西斯肩傷惡化恐要休7週

▲洋基桑契斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基的傷兵名單越來越多人，當家捕手桑契斯（Gary Sanchez）成為第12名傷兵，根據紐約媒體報導，他的左小腿被檢查出拉傷，為了保險起見，教練團決定在13日將它放入10天傷兵名單。

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美媒The Athletic記者艾德勒（Lindsey Adler）指出，桑契茲自從4月8日就未蹲捕，這段時間一直都在處理左小腿拉傷的問題，儘管他自認身體感覺很好，但傷勢程度仍讓他必須進入傷兵名單休養，現在桑契茲期待在10天後能夠順利歸隊。

在傷兵眾多的洋基團隊中，桑契斯扮演重要的角色，在打擊部分給予洋基極大的火力支援，11場出賽轟出全隊最多的6支全壘打，長打率.902也是全隊最高，貢獻11分打點。

上季桑契斯因為腹股溝傷勢，整季只有89場出賽，去年11月他進行左肩手術，而這次進入傷兵名單並非舊傷復發。目前洋基找來3A的美籍日裔捕手東岡（Kyle Higashioka）頂替空缺。

除了桑契斯進傷兵名單這個壞消息外，洋基牛棚大將貝坦西斯（Dellin Betances）右肩傷勢也比預期來得嚴重，在投完模擬賽後回到紐約進行第2次的MRI檢查，估計至少缺陣6至7週時間。

▲洋基貝坦西斯。（圖／達志影像／美聯社）



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