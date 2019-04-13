0比6、0比5還被逼到賽末點　英國出現網球超大逆轉

▲英國選手摩爾。（圖／翻攝自摩爾推特）



記者林育正／綜合報導

日前在英國桑德蘭舉行的25KITF職業網球賽事，世界排名479的英國選手摩爾(Tara Moore)在單打32強賽陷入0比6、0比5比分還是30比40面對賽末點的絕對劣勢。只差1分就要吞下難堪「雙蛋」，最後她卻演出足以寫入網球史冊的超級大逆轉，不僅化解賽末點，最後更以0比6、7比6(7)、6比3奪下勝利。

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最後面對賽末點，摩爾的運氣非常不錯，一記扣殺碰到網袋就落在線上差一點就出界，幫助她吹起反攻號角。隨後她連續拿下6盤，比第2盤逼近搶7以9比7拿下，決勝盤6比3拿下擊敗世界201名的法國選手龐榭（Jessika Ponchet）。

國際網總也在官方推特，放上摩爾搶救賽末點的影片寫道「永不放棄！」摩爾2016年曾經在自家溫網拿下生涯首場大滿貫會內賽勝利，不過因傷困擾從此無緣大滿貫，生涯起起伏伏。

「謝謝每一位傳訊息支持我的人，希望我能啟發所有年輕男女球員以及成人選手，永不放棄堅持奮戰。」摩爾說。而在這場大逆轉後，摩爾氣勢超旺目前已經殺進單打4強。