0比6、0比5還被逼到賽末點　英國出現網球超大逆轉

▲英國選手摩爾。(圖/翻攝自摩爾推特)



記者林育正/綜合報導

日前在英國桑德蘭舉行的25KITF職業網球賽事,世界排名479的英國選手摩爾(Tara Moore)在單打32強賽陷入0比6、0比5比分還是30比40面對賽末點的絕對劣勢。只差1分就要吞下難堪「雙蛋」,最後她卻演出足以寫入網球史冊的超級大逆轉,不僅化解賽末點,最後更以0比6、7比6(7)、6比3奪下勝利。

最後面對賽末點,摩爾的運氣非常不錯,一記扣殺碰到網袋就落在線上差一點就出界,幫助她吹起反攻號角。隨後她連續拿下6盤,比第2盤逼近搶7以9比7拿下,決勝盤6比3拿下擊敗世界201名的法國選手龐榭(Jessika Ponchet)。

國際網總也在官方推特,放上摩爾搶救賽末點的影片寫道「永不放棄!」摩爾2016年曾經在自家溫網拿下生涯首場大滿貫會內賽勝利,不過因傷困擾從此無緣大滿貫,生涯起起伏伏。

「謝謝每一位傳訊息支持我的人,希望我能啟發所有年輕男女球員以及成人選手,永不放棄堅持奮戰。」摩爾說。而在這場大逆轉後,摩爾氣勢超旺目前已經殺進單打4強。

Never give up, never give in!



One point away from being beaten 0-6 0-6, @TaraMoore92 produced the comeback of all comebacks at @the_LTA GB Pro-Series Sunderland Ladies $25K Event on the #ITFWorldTennisTour



@Sportradar pic.twitter.com/DYsEMy41do