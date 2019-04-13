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全大運／郭婞淳曾夢想當籃球員　至今難忘對籃球熱情

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▲▼UNDER ARMOUR最強奧援，激勵Team UA不斷打破極限,郭婞淳。（圖／記者季相儒攝）

▲郭婞淳。（圖／記者季相儒攝）

記者洪偵源／嘉義報導

除了舉重，郭婞淳還有一項最熱愛的運動，就是籃球，甚至夢想過成為女籃選手，其實在少年與青少年時期，她在籃球以及田徑都留下過奮戰的身影。

來自台東的郭婞淳，小學到國中曾打過籃球校隊，還有參加過田徑隊，也開始往舉重的領域前進，其實柔道與足球她也接觸過。

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「我曾夢想當籃球選手。」郭婞淳笑說，籃球幾乎是當時她最熱愛的運動，到現在依舊熱情不減，偶爾還是會想打球，只是必須壓抑。

由於目前是舉重國手身份，郭婞淳為了安全，避免受傷影響舉重練習，不太可能下場打球，但她透露，還是會拿著球投投籃過乾癮。

接觸這麼多項目，後來在舉重大放異彩，郭婞淳說，人生有時候就是充滿抉擇，當時以田徑和舉重最有發展性，因為參加接力賽時，比賽發生掉棒，是她開始思考二選一的時候。

郭婞淳與女子400公尺跨欄好手羅佩琳，國、高中都是同學，也是田徑隊隊友，郭婞淳當時已經藉著短跑來幫助鍛鍊自己在舉重上的爆發力。

不過由於比賽發生掉棒，帶來不小的打擊，郭婞淳尷尬說，其實掉棒發生過兩次，然後就意識到自己面臨抉擇的時刻，由於當時舉重成績較出色，後來就逐漸專心朝舉重發展。

「就是面臨選擇的時候。」郭婞淳說，如果沒有掉棒，她可能不會這麼快思考這件事，也許就是時機來臨，事情就這麼發生。

關鍵字： 全大運郭婞淳羅佩琳
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