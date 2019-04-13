新加坡公開賽／戴資穎下午2點四強再戰山口茜　周天成對決金廷

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽13日進行各項4強賽事，其中女單部分，世界球后戴資穎8強賽擊敗南韓一姊成池鉉，晉級4強，接著要對上擊敗泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)的日本山口茜，力拼搶下決賽門票，連追兩站冠軍。

剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，戴資穎首輪三局擊敗美國華裔張蓓雯，16強直落二擊敗大陸陳曉欣，8強賽三局擊退成池鉉，挺進4強後將要再度對上山口茜。

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戴資穎和山口茜過去交手15次，戴資穎握有9勝，且近期2連勝，最近一次交手就是在馬來西亞公開賽決賽，戴資穎以直落二收下冠軍，預計13日下午2點出賽，戴資穎如果順利擊敗山口茜，闖進決賽很可能對上印度頭號女單辛度或是日本奧原希望。

另一頭，男單一哥周天成也擊敗印度選手維爾馬(Sameer VERMA)，順利拿下4強門票，4強賽將對上印尼的金廷(Anthony Ginting)，雙方交手8次各握有4勝，不過周天成近期2連勝，最近一次交手是在去年年終總決賽小組賽，周天成三局勝出。

周天成預計13日下午5點出賽，如果順利擊敗金廷，將遇到現任世界球王桃田賢斗，或是前任球王丹麥安賽龍，力拼新加坡公開賽衛冕。

▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）