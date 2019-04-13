運動雲

> >

新加坡公開賽／戴資穎下午2點四強再戰山口茜　周天成對決金廷

ETtoday運動雲

▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級500賽新加坡公開賽13日進行各項4強賽事，其中女單部分，世界球后戴資穎8強賽擊敗南韓一姊成池鉉，晉級4強，接著要對上擊敗泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)的日本山口茜，力拼搶下決賽門票，連追兩站冠軍。

剛在馬來西亞公開賽完成女單三連霸的戴資穎，接著參加新加坡公開賽，力拼連兩站冠軍，戴資穎首輪三局擊敗美國華裔張蓓雯，16強直落二擊敗大陸陳曉欣，8強賽三局擊退成池鉉，挺進4強後將要再度對上山口茜。

請繼續往下閱讀...

戴資穎和山口茜過去交手15次，戴資穎握有9勝，且近期2連勝，最近一次交手就是在馬來西亞公開賽決賽，戴資穎以直落二收下冠軍，預計13日下午2點出賽，戴資穎如果順利擊敗山口茜，闖進決賽很可能對上印度頭號女單辛度或是日本奧原希望。

另一頭，男單一哥周天成也擊敗印度選手維爾馬(Sameer VERMA)，順利拿下4強門票，4強賽將對上印尼的金廷(Anthony Ginting)，雙方交手8次各握有4勝，不過周天成近期2連勝，最近一次交手是在去年年終總決賽小組賽，周天成三局勝出。

周天成預計13日下午5點出賽，如果順利擊敗金廷，將遇到現任世界球王桃田賢斗，或是前任球王丹麥安賽龍，力拼新加坡公開賽衛冕。

▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

▲▼ 羽球男單一哥,周天成 。（圖／CFP）

關鍵字： 新加坡公開賽戴資穎
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

熱門新聞

中職／想碰到球就開轟！張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

曾仁和被釋出　陳品捷：有波拉斯不用擔心

驚訝曾仁和釋出　王躍霖想起返台前一年

中職／張志豪逆轉3分砲　兄弟11比8擊敗統一喜迎7連勝

中職／瑞安歸隊後誰離開？黃甘霖：現在3個都差不多

讀者回應

﻿

最新新聞

1中職／李茲6局失1分　猿3比1悍將

2戴資穎四強再戰山口茜　周天成對金廷

3李宗偉罹癌多次痛哭　牙醫介紹來台

4航源FC 17日香港對決大埔

5伍鐸出止敗　尼克斯領軍搶4連勝

熱門新聞

1張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

2葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

3曾仁和被釋　陳品捷：有波拉斯不

4曾仁和釋出　王躍霖想返台前一年

5張志豪逆轉3分砲　象11比8擊敗獅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺！ ｜ 4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

場地濕滑，陳凱倫失誤讓跑者上一壘｜4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

藍寅倫單場5安5打點　桃猿18比4血洗統一

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366