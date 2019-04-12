運動雲

> >

三太子盃／化解5賽末點　王宇佐打瘋了直呼想復出

ETtoday運動雲

▲王宇佐和莊吉生搭檔雙打。（圖／海碩整合行銷提供）

▲王宇佐（右）和莊吉生搭檔雙打。（圖／海碩整合行銷提供）

記者林育正／台北報導

三太子盃雙打8強戰，半退休老將王宇佐和莊吉生的組合，面對頭號種子謝政鵬和朗卡特(Christopher Rungkat)被拿到5個賽末點，結果全數化解。雖然最後仍舊輸球，但比完賽後讓已經34歲的王宇佐大呼腎上腺素爆發想要復出。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

「台印組合」6比4先下首盤後，次盤雙方鏖戰到搶7謝政鵬和朗卡特6比1絕對領先，但「雙J配」連趕5分，隨後還出現兩個盤末點，可惜都被化解，最終雙4比6、67(8)激戰輸掉比賽，結束兩人第2次的搭配。

「我情緒還在比賽中，最後10分鐘是這場比賽的高潮，真的很多機會在第二盤。」王宇佐也感謝搭檔莊吉生，讓半退休的他有機會回到球場，但對沒能拿下勝利感到可惜，「明明可以到90（分）卻只到70，事情只做一半沒有完成。」

王宇佐甚至表示比賽讓他腎上腺素爆發，一度想要復出，但他說完馬上改口表示，還是先給他48小時想想再說。「我喜歡打，復出是另一個問題，很大犧牲。網球看起來像是一個人的運動，但背後是很大的團隊和經濟考量，不是想要就可以做。而且回來一定要更強，不是讀幼稚園而是博士班。」

「我覺得我還可以，上週跟東霖練球，沒想像中那麼差。但不想再奔波，很多不確定性，比較讓我猶豫的地方。」對目前有老婆和兩個小孩子王宇佐來說，花時間陪伴家人才是人生現階段最重要的事，「不可能跟費德勒比，要認清事實，選擇比努力重要。」

▲王宇佐和莊吉生搭檔雙打。（圖／海碩整合行銷提供）

關鍵字： 三太子盃王宇佐
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

熱門新聞

中職／想碰到球就開轟！張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

曾仁和被釋出　陳品捷：有波拉斯不用擔心

驚訝曾仁和釋出　王躍霖想起返台前一年

中職／張志豪逆轉3分砲　兄弟11比8擊敗統一喜迎7連勝

中職／瑞安歸隊後誰離開？黃甘霖：現在3個都差不多

讀者回應

﻿

最新新聞

1中職／李茲6局失1分　猿3比1悍將

2伍鐸出止敗　尼克斯領軍搶4連勝

3亞田賽楊俊瀚王偉旭領中華400接拚牌

4三太子盃世界36名輸到不會打球

5三太子盃王宇佐打瘋了直呼想復出

熱門新聞

1張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

2葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

3曾仁和被釋　陳品捷：有波拉斯不

4曾仁和釋出　王躍霖想返台前一年

5張志豪逆轉3分砲　象11比8擊敗獅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺！ ｜ 4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

場地濕滑，陳凱倫失誤讓跑者上一壘｜4/11 中信兄弟 vs 富邦悍將 一局上

藍寅倫單場5安5打點　桃猿18比4血洗統一

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366