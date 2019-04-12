三太子盃／化解5賽末點　王宇佐打瘋了直呼想復出

▲王宇佐（右）和莊吉生搭檔雙打。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／台北報導

三太子盃雙打8強戰，半退休老將王宇佐和莊吉生的組合，面對頭號種子謝政鵬和朗卡特(Christopher Rungkat)被拿到5個賽末點，結果全數化解。雖然最後仍舊輸球，但比完賽後讓已經34歲的王宇佐大呼腎上腺素爆發想要復出。

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「台印組合」6比4先下首盤後，次盤雙方鏖戰到搶7謝政鵬和朗卡特6比1絕對領先，但「雙J配」連趕5分，隨後還出現兩個盤末點，可惜都被化解，最終雙4比6、67(8)激戰輸掉比賽，結束兩人第2次的搭配。

「我情緒還在比賽中，最後10分鐘是這場比賽的高潮，真的很多機會在第二盤。」王宇佐也感謝搭檔莊吉生，讓半退休的他有機會回到球場，但對沒能拿下勝利感到可惜，「明明可以到90（分）卻只到70，事情只做一半沒有完成。」

王宇佐甚至表示比賽讓他腎上腺素爆發，一度想要復出，但他說完馬上改口表示，還是先給他48小時想想再說。「我喜歡打，復出是另一個問題，很大犧牲。網球看起來像是一個人的運動，但背後是很大的團隊和經濟考量，不是想要就可以做。而且回來一定要更強，不是讀幼稚園而是博士班。」

「我覺得我還可以，上週跟東霖練球，沒想像中那麼差。但不想再奔波，很多不確定性，比較讓我猶豫的地方。」對目前有老婆和兩個小孩子王宇佐來說，花時間陪伴家人才是人生現階段最重要的事，「不可能跟費德勒比，要認清事實，選擇比努力重要。」