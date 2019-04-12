是否復出爭生涯第3冠？　艾倫閃電訪台：永遠別說不可能

▲國泰NBA3x，艾倫（Ray Allen）訪台見面會。（圖／記者李毓康攝）

記者潘泓鈺／台北報導

NBA名人堂射手艾倫（Ray Allen）24小時快閃訪台，12日球迷見面會透露，雖然已退役，但如果具備爭冠實力球隊找他是否會選擇復出？艾倫並沒有當場拒絕，反而是拋出了一個耐人尋味的答案，「永遠別說不可能（never say never）」

艾倫24小時閃電訪台，為接下來的國泰NBA 3x宣傳。談到退休之後並入選奈史密斯名人堂的生活，他透露不外乎就跟其他球員一樣，就是要多陪家人，想陪伴他5個孩子長大，不過43歲的他仍有運動的習慣，保持非常好的體態，「維持身體狀況是我一直在做的事情，今天早上我有去爬象山，那陡的程度超乎我的預期，假如我是住在這邊，我應該會每天都去爬，讓自己每天都有一定程度的運動。」

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生涯飆進2973顆三分球至今仍是歷史第一，生涯18個賽季拿下2座冠軍，生涯場均18.9分、4.1籃板、3.4助攻，三分球命中率高達40%，是NBA早期三分球還沒成為主流時的著名射手。

艾倫表示，1996年他進入NBA，教練們不希望他們投三分球，就連哨音都不青睞三分球為主的球隊，要是他在現今的NBA打球，場均三分球出手搞不好就不是5.7次，而是超過15次，絕對能把他的三分球紀錄再往上堆高。

對於先前火箭隊總管莫瑞（Daryl Morey）表示有意找艾倫復出來幫助他們奪冠，主持人也問艾倫是否選擇會接受，如勇士、老東家公鹿等具備爭冠實力的球隊邀約復出，艾倫思考了一下，給出了耐人尋味的答案，「永遠別說不可能。我一直以來都維持著非常好的狀態，未來難以預測，但我總是做好準備。」

▲艾倫與球迷玩自拍。（圖／記者李毓康攝）