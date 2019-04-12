騎士總教練德魯下台　海選聯盟各隊助教接掌兵符

▲騎士總教練德魯下台。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

隨著例行賽結束，許多無緣季後賽的球隊已經開始著手重建，而本季戰績變動最大的球隊無疑就是騎士，他們上季還殺入總冠軍戰，卻在詹姆斯走後戰績慘不忍睹，早早沒了季後賽資格，現在克里夫蘭也將主帥德魯(Larry Drew)開除，已經在尋求新任教練。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

騎士本季在「詹皇」走後，群龍無首團隊完全沒有向心力，開季戰績0勝6敗，當時主帥魯伊就慘遭開除，隨後由助理教練德魯臨危受命接任主帥一職，無奈騎士一哥洛夫(Kevin Love)面臨傷病問題，禁區悍將湯普森(Tristan Thompson)也因傷只打43場比賽，在這些主力球員都無法健康出賽情況下，騎士在德魯帶領的情況下只拿到19勝57敗的悲慘戰績，最終也以19勝63敗結束本季。

由於無法帶隊取得好成績，德魯也與騎士分手，並發表聲明，「我為我們在過去幾年取得的成就感到自豪，並永遠珍惜我們的總冠軍。我還要讚揚我們的球員，他們在本季團結再一起，對比賽全力付出，並且不斷成長，我為他們感到驕傲，並祝福他們在未來繼續努力變得更好。」

德魯離開後，騎士總經理奧斯曼(Koby Altman)也對他表示感謝，「我們非常尊重以及讚賞德魯作為騎士教練在2018賽季所作的一切，他在上個賽季和過去4年都帶來了專業且穩定的領導能力。」接下來騎士已經開始尋求新任總教練人選，包括公鹿、爵士、拓荒者、金塊等隊伍的助理教練，同時也不排除找大學教練來擔任主帥。

▲騎士在洛夫等主力有傷病情況下戰機慘不忍睹。（圖／達志影像／美聯社）