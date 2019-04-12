運動雲

> >

騎士總教練德魯下台　海選聯盟各隊助教接掌兵符

ETtoday運動雲

▲▼Larry Drew,德魯。（圖／CFP）

▲騎士總教練德魯下台。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

隨著例行賽結束，許多無緣季後賽的球隊已經開始著手重建，而本季戰績變動最大的球隊無疑就是騎士，他們上季還殺入總冠軍戰，卻在詹姆斯走後戰績慘不忍睹，早早沒了季後賽資格，現在克里夫蘭也將主帥德魯(Larry Drew)開除，已經在尋求新任教練。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

騎士本季在「詹皇」走後，群龍無首團隊完全沒有向心力，開季戰績0勝6敗，當時主帥魯伊就慘遭開除，隨後由助理教練德魯臨危受命接任主帥一職，無奈騎士一哥洛夫(Kevin Love)面臨傷病問題，禁區悍將湯普森(Tristan Thompson)也因傷只打43場比賽，在這些主力球員都無法健康出賽情況下，騎士在德魯帶領的情況下只拿到19勝57敗的悲慘戰績，最終也以19勝63敗結束本季。

由於無法帶隊取得好成績，德魯也與騎士分手，並發表聲明，「我為我們在過去幾年取得的成就感到自豪，並永遠珍惜我們的總冠軍。我還要讚揚我們的球員，他們在本季團結再一起，對比賽全力付出，並且不斷成長，我為他們感到驕傲，並祝福他們在未來繼續努力變得更好。」

德魯離開後，騎士總經理奧斯曼(Koby Altman)也對他表示感謝，「我們非常尊重以及讚賞德魯作為騎士教練在2018賽季所作的一切，他在上個賽季和過去4年都帶來了專業且穩定的領導能力。」接下來騎士已經開始尋求新任總教練人選，包括公鹿、爵士、拓荒者、金塊等隊伍的助理教練，同時也不排除找大學教練來擔任主帥。

▲▼騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士在洛夫等主力有傷病情況下戰機慘不忍睹。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士德魯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

爸花10hr做「機關頭盔」助兒交作業 校長令師直接打滿分...網：求訂製

熱門新聞

中職／戴培峰升一軍！古久保：打這麼爛還上來

中職／葉君璋接味全龍總教練、張泰山當教練　下周公布合約

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／被教練喊暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂外角課

小熊突宣布釋出曾仁和　另尋新東家延續美職生涯

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

讀者回應

﻿

最新新聞

1U12國手趙佳誠　目標幫關西摘冠

2王柏融排第5棒　與前火腿洋砲較勁

3騎士總教練德魯下台

4運動畫刊預測年度獎項　字母哥MVP

5關西1號球衣高掛休息區

熱門新聞

1戴培峰升一軍！古久保：這麼爛還上來

2葉君璋接味全龍總教練　下周公布合約

3美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

4被教練暫停嚇到　鄭佳彥：上了一堂課

5曾仁和遭小熊釋出　將另尋新東家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

中華職棒30年_宣傳片

04_10 統一 vs Lamigo 二局下，楊家維手套發生烏龍，球卡在球擋內不想出來，邱丹順利站上壘包

王威晨盜壘失敗，遭到夾殺，04/11 兄弟 vs 富邦 一局上

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366