36歲帕克下季續戰機率50%　不想待重建球隊

▲帕克。（圖／路透）



記者林育正／綜合報導

下個月即將滿37歲的「法國小跑車」帕克(Tony Parker)本季在黃蜂，中斷個人連續17季在季後賽出賽的紀錄。被問到下季是否再戰1年，他表示目前機會一半一半，不過並不想待在重建球隊。

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「我不想在重建球隊打球，至少要是有競爭力，為晉級季後賽奮戰的球隊。」帕克說。他過去連續17季進入季後賽，為NBA史上第3長的紀錄，僅次爵士傳奇球星馬龍(Karl Malone)和史塔克頓(John Stockton)的19季。

做為明星後衛華克(Kemba Walker)的替補，帕克本季出賽56場，場均9.5分3.7助攻，平均上場17.9分鐘。不過到了球季末段他最後13場比賽未上場或是登錄，把機會讓給菜鳥葛拉罕（Devonte’Graham）累積經驗。

明年球季將是帕克2年1000萬美元合約的最後1年，而成為自由球員的華克是否回歸，以及本季補強將是他是否續戰的關鍵。「這是他必須面對的抉擇」，看他是想拿總冠軍，還是至少到有競爭力的隊伍為季後賽一拼？這不是簡單的決定，只有他自己知道答案。」

黃蜂球團表明希望帕克能繼續打下個球季，因為不論是在團隊還是商業考量，他都非常有價值。他不僅指導菜鳥後衛葛拉罕和二年級生孟克（Malik Monk），下季黃蜂和公還將到巴黎進行比賽，法國籍的帕克將是一大焦點。