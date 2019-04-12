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克蕭擺脫「死臂」回歸16日主投紅人　本季首場先發

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▲克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇王牌克蕭下週歸隊先發。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）完成小聯盟復健賽，肩膀復原狀況一切良好。原本被設定投開幕戰的他，經過近3週時間的調整，將於台灣時間16日迎來本季首場先發，主投紅人三連戰的第一戰。

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今年2月初道奇一如既往公布由克蕭擔綱開幕戰先發，但因肩膀出現問題，一度被傳罹患「死臂」被無限期停機，在開季前被球團放入10天傷兵名單，經過休養和復健後，傷勢情況好轉並展開復健賽。

克蕭4月初在3A復健賽主投4.1局責失2分，接著日前在2A復健賽當中，主投6局失掉2分，投球數也來到81球，符合目標球數75至85球。儘管球速未達顛峰狀態，但總教練羅伯茲（Dave Roberts）深信，憑藉他的實力和經驗，絕對能扛下輪值王牌角色。

道奇開季輪值面臨傷兵問題，韓籍投手柳賢振和老將希爾（Rich Hill）仍在養傷中，如今這位3屆國聯賽揚獎得主即將回歸，對球隊來說是天大的好消息，將與布勒（Walker Buehler）、尤瑞亞斯（Julio Urias）、史普林（Ross Stripling）和前田健太共組先發輪值。

現年31歲克蕭近幾年因為背傷的關係，去年球季先發26場為近10年來第2少，防禦率2.73則是自2010年以來最差，單季9勝5敗也中斷連續8年雙位數勝投，同時是近8年來首度在國聯賽揚獎票選上沒有獲得任何一票。

▲柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇左投柳賢振仍掛傷號。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 克蕭道奇
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