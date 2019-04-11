國中硬聯／學長學弟攜手　蔡亞伯、徐稚富初嚐8強滋味

▲徐稚富。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

中興國中能夠擊敗恆春國中，睽違3年再晉級8強，除打擊夠力外，國二的蔡亞伯與學長徐稚富的投球表現極為關鍵，賽前教練團就交付兩人，無論如何都要設法撐住這一場。

中興7比、4擊敗恆春，蔡亞伯5又3分之1局投球，被打9支安打、失3分，有5次三振沒有保送，徐稚富投1又3分之1局，被打3支安打掉1分，順利聯手壓制恆春

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蔡亞伯是中興教頭陳進龍認為隊上最穩定的投手之一，徐稚富則相當有經驗，賽前就設定理想的狀態是，兩人撐起這場比賽，這對學長學弟也不負所託。

能夠在攸關晉級的一戰做出貢獻，蔡亞伯非常開心，來自南投布農族武界部落的他，從小受哥哥影響踏上棒球之路，「表現還算滿意，但有一點緊張，後面體力有點下滑，投得太紅中。」

國三的徐稚富是轉學生，國一打的是軟式組，硬式聯賽是自己第一次也是最後一次參加，「壓力會有，但也很滿意，後面急著想解決打者，反而把球投得太甜，能晉級當然開心！」

中興教練團其實去年5月才改組，陳進龍過去是高雄市忠孝國中教練，後來以專任教練身份與外聘教練蕭福群帶隊近1年，就率隊打進睽違3年的8強。

陳進龍認為，來到南投帶中興，球員素質都不錯，但經驗較難與高雄的隊伍比，一開始球員也不適應他的帶法，但經過磨合，也都獲得不錯的反饋。

「我們目標就是打進8強，但我要他們不要有壓力，因為去年我們連地區賽都沒晉級。」陳進龍說，大家都很努力來到這一步。

▲蔡亞伯。（圖／記者洪偵源攝）