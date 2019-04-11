運動雲

> >

國中硬聯／學長學弟攜手　蔡亞伯、徐稚富初嚐8強滋味

ETtoday運動雲

▲▼ 南投中興國中青少棒蔡亞伯（6號）、徐稚富（12號） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲徐稚富。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

中興國中能夠擊敗恆春國中，睽違3年再晉級8強，除打擊夠力外，國二的蔡亞伯與學長徐稚富的投球表現極為關鍵，賽前教練團就交付兩人，無論如何都要設法撐住這一場。

中興7比、4擊敗恆春，蔡亞伯5又3分之1局投球，被打9支安打、失3分，有5次三振沒有保送，徐稚富投1又3分之1局，被打3支安打掉1分，順利聯手壓制恆春

請繼續往下閱讀...

蔡亞伯是中興教頭陳進龍認為隊上最穩定的投手之一，徐稚富則相當有經驗，賽前就設定理想的狀態是，兩人撐起這場比賽，這對學長學弟也不負所託。

能夠在攸關晉級的一戰做出貢獻，蔡亞伯非常開心，來自南投布農族武界部落的他，從小受哥哥影響踏上棒球之路，「表現還算滿意，但有一點緊張，後面體力有點下滑，投得太紅中。」

國三的徐稚富是轉學生，國一打的是軟式組，硬式聯賽是自己第一次也是最後一次參加，「壓力會有，但也很滿意，後面急著想解決打者，反而把球投得太甜，能晉級當然開心！」

中興教練團其實去年5月才改組，陳進龍過去是高雄市忠孝國中教練，後來以專任教練身份與外聘教練蕭福群帶隊近1年，就率隊打進睽違3年的8強。

陳進龍認為，來到南投帶中興，球員素質都不錯，但經驗較難與高雄的隊伍比，一開始球員也不適應他的帶法，但經過磨合，也都獲得不錯的反饋。

「我們目標就是打進8強，但我要他們不要有壓力，因為去年我們連地區賽都沒晉級。」陳進龍說，大家都很努力來到這一步。

▲▼ 南投中興國中青少棒蔡亞伯（6號）、徐稚富（12號） 。（圖／記者洪偵源攝）

▲蔡亞伯。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 國中硬聯中興國中徐稚富蔡亞伯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

熱門新聞

中職／張泰山重返味全龍　確定接任打擊教練

獨家／味全龍回鍋首任領隊　科技人吳德威出線

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／果斷強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

讀者回應

﻿

最新新聞

1戴資穎挺進8強碰南韓成池鉉

2王柏融差點首轟　單場2安火腿輸軟銀

3來台首場先發因雨延賽　里迪：難過

4仁和晉級關鍵　吳誌珈壓力爆表

5王柏融差點首轟　打在全壘打牆二壘打

熱門新聞

1張泰山重返味全龍　接任打擊教練

2味全龍回鍋首任領隊　吳德威出線

3王柏融救了他 　西川遙輝：最大祈求

4與王貞治碰面　王柏融：您是王的驕傲

5美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

04_10 兄弟 vs 富邦 賽前，Fubon Angels 賽前熱情表演

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366