清晨盃11日紅館開打　中華羽協今年起攜手全民羽協共同主辦

▲2019世界清晨盃賽前記者會 ，中華羽協理事長張國祚（左二）、全民羽協理事長吳宜倫（左三）。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019年第48屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽11日至14日在台北體育館登場，11日進行開賽記者會，這也是中華羽協宣布今年起正式攜手全民羽協共同主辦的首屆賽事，共吸引3500人報名，希望能夠將羽球推廣成台灣的全民運動。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

今年已邁入第48屆的「清晨盃」最大的特色傳統就是多元分組，本屆賽事吸引世界超過20國、3500人報名參賽，是目前國內最大的羽球業餘賽事，今年更是首獲世界羽聯列入BWF國際賽事年度行事曆，中華羽協宣布今年起和全民羽協共同主辦，11日也舉辦簽約儀式。

中華羽協理事長張國祚表示，「近年包括戴資穎在馬來西亞公開賽完成女單三連霸、男單周天成也有好成績，四組男雙世界排名也在前30，現在有這樣的好成績，正是將羽球向下紮根推廣的好機會，因此不只和全民羽協合作，未來也會力爭在亞羽聯、世界羽聯等的職務，讓台灣選手能夠在國際發光發熱。」

全民羽協理事長吳宜倫也提到，「從第一屆清晨盃只有100人報名，至今從爺爺、父親接下這個重任後，今年已經有3500人報名參賽，過程相當不容易，特別是能夠列入BWF國際賽事年度行事曆，也有許多國際退役選手回來參與比賽，讓清晨盃能夠更廣為人知。」

今年參賽選手包括有98歲最年長及6歲最年輕的選手，更邀請了各階層熱愛羽球的人士參賽，在專業選手組中有王曉理、陳康等世界冠軍選手，總計含貴賓組、專業組、挑戰組、推廣組、三P組、祖孫組、親子組、各年齡分組等共180組的賽程，由各國3500位選手較勁。