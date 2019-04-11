韓旭次輪14順位自由人選進　第2位選秀進WNBA大陸球員

▲韓旭被自由人選進。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

2019年WNBA選秀會在11日正式登場，中國年輕小將韓旭在第二輪第14順位被紐約自由人給選中，這是自鄭海霞後，時隔22年第2位中國球員透過選秀進入WNBA，也是中國球員征戰WNBA的第6人。此外另一名中國內線悍將李月汝同樣投入這次選秀，並在第三輪第11順位被亞特蘭大夢想隊給選進，不過她目前並沒有要前往WNBA的意願。

年僅19歲的韓旭，有著205公分的身高，但動作卻非常靈敏，她在去年亞運以及世界盃時，表現相當出色，甚至在世界盃對決美國隊單場轟下20分，5籃板，2阻攻。上賽季加入WCBA後，菜鳥賽季就留下場均15分，8.6籃板，2.1阻攻的全面數據，並成功入選明星賽先發，可見他的實力已經受到外界認同。

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▲李月汝。（圖／取自FIBA官網）



在WCBA球季結束後，韓旭投入WNBA選秀，原先外界預期他會在第一輪第9順位被選進，但最終她在第二輪第14順位由紐約自由人給選中，這是自1997年鄭海霞宣布參加選秀後，第2位透過選秀加入WNBA的中國球員，同時韓旭也是繼鄭海霞、苗立杰、隋菲菲、陳楠、邵婷(拿過訓練營合約開季被裁掉)之後，第6位征戰WNBA的中國球員。而根據WNBA規定，只要當年滿20歲的國際球員，就自動獲得選秀資格，因此李月汝雖然並未參加選秀，但仍被亞特蘭大夢想隊給選進，不過她目前仍沒有要踏入WNBA的意願。

對於自己成功加入WNBA，韓旭表示，「我對加入WNBA充滿期待，到最高的舞台去展現自己是我從小得夢想。我非常激動能參加選秀，也非常感謝球迷的支持。」值得一提的是，紐約自由人的老闆，就是阿里巴巴集團副主席蔡崇信，加入自由人這支元老球隊，韓旭未來可能將有更多的發展空間。而過去鄭海霞是在第二輪第16順位被洛杉磯火花給選進，現在韓旭則在第二輪第14順位加入WNBA，也成為中國WNBA選秀最高順位球員。

▲韓旭在世界盃表現亮眼。（圖／FIBA官網）