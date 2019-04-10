全中運／首金出爐！　淡江桌球國女、高女組逆轉勝雙連霸

▲淡江高女、國女組雙連霸 。（圖／大會提供，下同）

體育中心／綜合報導

108年全國中等學校運動會桌球會內賽，10日進行團體賽最後決賽賽程，經過激戰之後，新北市淡江高中在高女和國女金牌戰都上演神奇逆轉，團體賽高女組完成11連霸，團體賽國女組也創下5連霸，其中國女組金牌，更是今年高雄全中運的首金！

國女組和高女組團體賽金牌賽在高雄市五甲國小體育館舉行，都打得非常激烈，特別是國女組淡江高中對上苗縣維真國中之戰，淡江高中意外先輸掉前2點後，最終連拿3點逆轉，其中淡江高中梁菀庭在最後一點單打出賽對上苗縣維真國中王佳甄，也是在先失1局後才以3比1逆轉獲勝，為淡江延續5連霸大業。

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▼梁菀庭逆轉勝。

淡江高中教練劉俊麟認為，國女組金牌戰中最關鍵是第3點鮑起華與她的學姊陳郁芝之戰，「因為所有壓力都在她的身上，而且鮑起華第1局還先落後，能夠在這樣的狀態下連拿3局扳回，成功把全隊的士氣打起來，也是這次淡江國中可以5連霸的最大關鍵。」

團體賽高男組前八名依序為：北市松山家商、北市內湖高工、桃市壽山高中、新北海山高中、高市福誠高中、竹市光復高中、中市中港高中、中市東山高中。高女組前八名依序是：新北淡江高中、高市林園高中、北市南湖高中、苗縣大同高中、新北永平高中、中市中港高中、彰縣藝術高中、北市內湖高工。

團體賽國男組前八名依排名序為：北市誠正國中、彰縣彰德國中、北市麗山國中、高市福誠高中、桃市桃園國中、桃市龜山國中、新北海山高中、竹市建華國中。國女組依序是：新北淡江高中、苗縣維真國中、北市麗山國中、高市林園高中、新北永平高中、高市三民國中、宜縣中華國中。