漢米爾頓再展快腿　高飛犧牲打二壘直尻回本壘得分

▲皇家快腿漢米爾頓（Billy Hamilton）。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

皇家外野手漢米爾頓（Billy Hamilton）靠著一雙快腿行走江湖，曾經在小聯盟創下單季155盜的驚人紀錄，今天交手水手的比賽中，漢米爾頓上演了一次在二壘靠著一記高飛犧牲打，連續尻2個壘包回本壘的閃電俠本色。

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▲中外野手稍微頓了一下，漢米爾頓直接從二壘衝回本壘。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

皇家主場交手水手，3局下漢米爾頓是該局首位打者，先是靠著左外野守備失誤站上二壘，一人出局後，孟德西（Raul Mondesi）一棒送到中外野的深遠飛球被史密斯（Mallex Smith）接殺，史密斯接到球的時候稍微緩了一下，原本在二壘的漢米爾頓頭也不回的一路衝回本壘得分。

賽後漢米爾頓接受訪問表示，「我知道這個球場外野有多深，因此我們平常總是說在進攻時可以多要個壘包。這球一打出去，就可以看得出來外野手要跑很遠並且還是身體往後接到這球，身為一個外野手我知道這球處理需要一段時間，又剛好他在接球的時候腳滑了一下。」

「三壘跑壘指導教練當時有叫我停下來，不過我跑回本壘後告訴他，『我完全沒有注意到你，我當時就是全力衝刺，一點都沒有要停下來的打算。』」漢米爾頓被問到三壘指導教練有沒有開給他綠燈。

根據大聯盟數據資料，漢米爾頓在壘間的跑壘速度是每秒30.1英尺（約9.17公尺），遠高於聯盟的平均跑壘速度每秒27英尺。皇家隊史從三壘至本壘最快速度是2015年高爾（Terrance Gore）的2.94秒，漢米爾頓則是3.12秒排在隊史第二快。

漢米爾頓這個精彩戲碼中的受害人水手外野手史密斯說，「那是個很好的跑壘，漢米爾頓相當快，那球飛行距離有點遠，而且我只有稍微頓了一下，他就用飛快的速度跑了回去，不過他會這樣做我一點都不驚訝，我在想如果我是跑壘者應該會跟他做出一樣的事。」