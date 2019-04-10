魔術強森因不堪流言而下台　離開湖人只想回歸平靜生活

▲湖人總裁魔術強森宣布下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人傳奇球星、總裁魔術強森（Magic Johnson）10日召開記者會表示自己將辭去湖人總裁位置，他本人表示，自己下台是因不堪過去飽受違規招募的不實流言困擾，因此想回歸平靜生活才離開湖人。

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魔術強森過去曾在2017年於節目中表示有意延攬當時為自由球員的現雷霆球星喬治（Paul George）而遭聯盟以涉及「公開招募」為由罰款50萬美元（約台幣150萬），本季更因策劃交易鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）失敗而影響球隊氣氛，也因上季沒有留下潛力球星藍道（Julius Randle，現鵜鶘）與主力中鋒羅培茲（Brook Lopez，現公鹿）遭批評沒有營運腦袋。

根據NBA記者薛爾本（Ramona Shelbourne）報導，魔術強森10日召開記者會時表示，「我背後被說三道四，很多流言攻擊，發生了很多事我都不喜歡，這沒有必要，像是罰款與違規招募也是。」

▲魔術強森宣布離開湖人總裁職位（圖／達志影像／美聯社）

魔術強森表示，雖湖人老闆珍妮（Jeanie Buss）在他召開辭職記者會前不知道他要離開球隊，但過去珍妮相當支持他，他們兩個是站在同一平台上，仍很感謝當初很珍妮讓他擔任總裁，自己相當懷念以前平靜生活，「我有很好的人生，在管理職外我過的很好，我想著我現在到底在做什麼？我只想回歸生活，也很期待平靜。」

魔術強森於1996年退休，曾於1994年暫代湖人總教練職拿下5勝11敗戰積，他退休後曾從商，2017年因與已逝世前湖人老闆巴斯（Jerry Buss）關係良好，當時湖人開除前總管庫巴契克（Mitch Kupchak）後，湖人老闆巴斯之女珍妮就此找上魔術強森，他於2017年擔任湖人總裁至今2年。

湖人老闆珍妮在得知魔術強森辭退後她表示，「魔術是湖人最偉大的成員之一，過去很感謝他在湖人不論是身為球員還是管理職上的貢獻，希望他未來順遂，他永遠都還是湖人的一份子。」

▼湖人老闆珍妮（圖／達志影像／美聯社）