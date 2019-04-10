運動雲

> >

魔術強森因不堪流言而下台　離開湖人只想回歸平靜生活

ETtoday運動雲

▲▼湖人總管 魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人總裁魔術強森宣布下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人傳奇球星、總裁魔術強森（Magic Johnson）10日召開記者會表示自己將辭去湖人總裁位置，他本人表示，自己下台是因不堪過去飽受違規招募的不實流言困擾，因此想回歸平靜生活才離開湖人。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

魔術強森過去曾在2017年於節目中表示有意延攬當時為自由球員的現雷霆球星喬治（Paul George）而遭聯盟以涉及「公開招募」為由罰款50萬美元（約台幣150萬），本季更因策劃交易鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）失敗而影響球隊氣氛，也因上季沒有留下潛力球星藍道（Julius Randle，現鵜鶘）與主力中鋒羅培茲（Brook Lopez，現公鹿）遭批評沒有營運腦袋。

根據NBA記者薛爾本（Ramona Shelbourne）報導，魔術強森10日召開記者會時表示，「我背後被說三道四，很多流言攻擊，發生了很多事我都不喜歡，這沒有必要，像是罰款與違規招募也是。」

▲▼魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術強森宣布離開湖人總裁職位（圖／達志影像／美聯社）

魔術強森表示，雖湖人老闆珍妮（Jeanie Buss）在他召開辭職記者會前不知道他要離開球隊，但過去珍妮相當支持他，他們兩個是站在同一平台上，仍很感謝當初很珍妮讓他擔任總裁，自己相當懷念以前平靜生活，「我有很好的人生，在管理職外我過的很好，我想著我現在到底在做什麼？我只想回歸生活，也很期待平靜。」

魔術強森於1996年退休，曾於1994年暫代湖人總教練職拿下5勝11敗戰積，他退休後曾從商，2017年因與已逝世前湖人老闆巴斯（Jerry Buss）關係良好，當時湖人開除前總管庫巴契克（Mitch Kupchak）後，湖人老闆巴斯之女珍妮就此找上魔術強森，他於2017年擔任湖人總裁至今2年。

湖人老闆珍妮在得知魔術強森辭退後她表示，「魔術是湖人最偉大的成員之一，過去很感謝他在湖人不論是身為球員還是管理職上的貢獻，希望他未來順遂，他永遠都還是湖人的一份子。」

▼湖人老闆珍妮（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴斯力挺華頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人魔術強生
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

魔術強森公開辭去湖人總裁　紫金教練團恐在最終戰後遭開除

魔術強森不聽建議放走藍道、羅培茲　湖人慘淡卻怪華頓？

熱門新聞

陳偉殷好慘挨4轟失10分　教頭仍然為他抱不平

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

新加坡公開賽／戴資穎三局戰張蓓雯　落後連追首輪過關

林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」　歷史第2位台灣球員獲冠軍戒

受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

中職／兄弟新洋砲里迪11日先發守三壘　如果富邦是左投

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融福岡戰軟銀　4打數無安打延長賽

2富邦前5局15上15下　索沙飆7K

3［突破1%的極限］台啤蔣淯安、中信兄弟張志豪瞄準生涯里程碑

4不閃朱育賢　蔗總：後面有郭嚴文

5陳峰民體驗過首次突破僵局制

熱門新聞

1陳偉殷慘投　教頭仍然為他抱不平

2大三元受肯定　林書豪被召回NBA

3戴資穎三局戰張蓓雯　首輪過關

4林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」

5普侯斯不後悔離開聖路易

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

張志豪挑戰「1％More」　突破自我完成千安百轟百盜

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366