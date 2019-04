奧圖維百轟＋春天哥清壘安　太空人5連勝退洋基

▲太空人「春天哥」史普林格(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導



太空人10日對戰洋基,太空人前美聯MVP「阿土伯」奧圖維(Jose Altuve)此役於三局擊出生涯百轟,外野手「春天哥」史普林格(George Springer)更在八局擊出3分清壘安打,太空人終場以6比3擊退洋基,太空人奪下5連勝場次與印地安人並列本季開季以來大聯盟最長連勝,太空人目前7勝5敗戰績於美聯西區也僅次水手。

太空人此役面對洋基第一局就被巨砲一壘手維特(Luke Voit)擊出陽春砲,但太空人先在二局靠高飛犧牲打追平,三局更靠著奧圖維擊出生涯百轟的陽春砲以2比1超前,但洋基又在六局靠著桑契斯(Gary Sanchez)擊出2分砲要回領先。

▲太空人奧圖維擊出生涯百轟(影片源自youtube,如遭移除請見諒)

太空人於七局展開反攻,太空人外野手布蘭特利(Michael Brantley)擊出安打將比分追平,八局太空人靠著安打與保送攻佔滿壘,此時太空人外野手「春天哥」史普林格面對洋基投手葛林(Chad Green)鎖定內角好球一棒將球強拉至三壘擊出強勁清壘安打,球穿越內野防線直竄外野,太空人3人奔回本壘並以6比3反超洋基,兩隊9局未再得分,終場太空人也6比3擊敗洋基獲得5連勝。

The #Astros Win! Another late inning comeback! Lets sweep the Yankees tomorrow starting at 6 on @ATTSportsNetSW pic.twitter.com/zX6RtBmkoh