奧圖維百轟＋春天哥清壘安　太空人5連勝退洋基

▲太空人「春天哥」史普林格（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導



太空人10日對戰洋基，太空人前美聯MVP「阿土伯」奧圖維（Jose Altuve）此役於三局擊出生涯百轟，外野手「春天哥」史普林格（George Springer）更在八局擊出3分清壘安打，太空人終場以6比3擊退洋基，太空人奪下5連勝場次與印地安人並列本季開季以來大聯盟最長連勝，太空人目前7勝5敗戰績於美聯西區也僅次水手。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

太空人此役面對洋基第一局就被巨砲一壘手維特（Luke Voit）擊出陽春砲，但太空人先在二局靠高飛犧牲打追平，三局更靠著奧圖維擊出生涯百轟的陽春砲以2比1超前，但洋基又在六局靠著桑契斯（Gary Sanchez）擊出2分砲要回領先。

▲太空人奧圖維擊出生涯百轟（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

太空人於七局展開反攻，太空人外野手布蘭特利（Michael Brantley）擊出安打將比分追平，八局太空人靠著安打與保送攻佔滿壘，此時太空人外野手「春天哥」史普林格面對洋基投手葛林（Chad Green）鎖定內角好球一棒將球強拉至三壘擊出強勁清壘安打，球穿越內野防線直竄外野，太空人3人奔回本壘並以6比3反超洋基，兩隊9局未再得分，終場太空人也6比3擊敗洋基獲得5連勝。

The #Astros Win! Another late inning comeback! Lets sweep the Yankees tomorrow starting at 6 on @ATTSportsNetSW pic.twitter.com/zX6RtBmkoh — AT&T SportsNet SW (@ATTSportsNetSW) 2019年4月10日

▲史普林格關鍵清壘安打

太空人此役7人敲安，反觀洋基只有4人，太空人布蘭特利5打席敲3安，奧圖維4打席也敲出1安1轟，布萊格曼（Alex Bregman）、葛瑞爾（Yuli Gurriel）、瑞迪克（Josh Reddick）、奇里諾斯（Robinson Chirinos）、坎普（Tony Kemp）都有安打表現。洋基則只有喬志（Aaron Judge）、維特、桑契斯有打擊表現。

▼太空人奧圖維（左）、史普林格（中）（圖／達志影像／美聯社）