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「這速球太猛」古林睿煬155公里火球震撼日本球迷：讓他先發！

記者王真魚／綜合報導

台灣火球男古林睿煬在日本職棒熱身賽中持續發威，面對讀賣巨人投出2局無失分、4次三振，最快球速飆至155公里，展現強大壓制力。他的表現讓日本球迷驚艷，賽後在社群平台引發熱烈討論，許多球迷直呼：「這速球太猛了！」

日本火腿在這場比賽以5比2獲勝，進攻端展現火力，單局3支全壘打突破巨人投手群，而古林的強勁速球更是成為全場焦點。許多球迷對他的表現大加讚賞，甚至開始討論他應該被安排在先發輪值還是牛棚角色。

不少日本球迷在社群上對古林的表現給予高度評價，有人認為他的直球宛如日職最強水準，甚至可以擔任球隊的王牌之一。

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球迷紛紛表示，「這速球太強了！看得我超興奮！」、「有這麼強的直球，難怪教練想讓他中繼！」、「這球威力太猛了，完全是怪物級投手！」

同時，也有球迷開始思考他的未來定位，許多人希望他能進入先發輪值，而非僅作為牛棚投手：「拜託讓他先發！這種速球當中繼太浪費！」、「火腿現階段最快的直球應該就是他了，應該給他更多機會！」、「當然是要讓他先發啊！」

不過，也有球迷認為，由於古林之前因傷錯過部分春訓，讓他一開始從牛棚適應可能是較好的選擇，但未來仍有機會回到輪值： 「他春訓準備時間較短，開季可能不會馬上進入輪值，但到了黃金週左右，應該能回到一軍先發。」、 「火腿一向擅長培養年輕投手，他遲早會再多掌握一種變化球，然後變得更強！」

目前，古林在日職熱身賽累積投3局無失分，防禦率仍保持完美的0.00，火球表現讓日職球迷印象深刻。

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台灣火球男古林睿煬展現壓制力，吸引日本球迷熱烈討論。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 古林睿煬台灣火球男日本職棒速球

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