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開幕戰驚喜！大谷翔平代表寶可夢角色曝　大量皮卡丘現身東京巨蛋

▲寶可夢開場，大谷翔平與小朋友擊掌。（圖／達志影像／美聯社）

▲寶可夢開場，大谷翔平與小朋友擊掌。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟東京開幕戰18日正式登場，由道奇隊對決小熊隊，這場比賽不僅是日本球迷關注的焦點，開幕儀式更帶來驚喜大量皮卡丘現身球場，讓現場氣氛達到最高潮！

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這場賽事由道奇先發投手山本由伸與小熊先發投手今永昇太，締造MLB開幕戰史上首度「日本投手對決」的紀錄。此外，大谷翔平擔任「第一棒指定打擊」，吸引滿場球迷湧入東京巨蛋，共同見證這場別具意義的比賽。

開幕儀式一開始，場館內燈光熄滅，身穿MLB純白球衣的孩童站上投手丘，手持寶可夢經典道具「寶貝球」，並做出投擲動作，象徵開幕儀式正式啟動。就在此時，六隻皮卡丘突然登場，熱情地迎接兩隊的總教練與教練團成員，並用可愛的動作逗樂球迷，特別是現場的兒童觀眾。

不僅如此，當場內大螢幕介紹兩隊的總教練及先發球員時，每位球員的名字旁邊都附上寶可夢角色。例如，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）搭配的是「蜥蜴王」，而大谷翔平則對應「烈咬陸鯊」，增添不少趣味性。

值得一提的是，道奇隊的班達（Anthony Banda）等選手本身就是寶可夢迷，當看到這樣的開幕設計時，也在場邊露出燦爛笑容，沉浸在這場別具創意的開幕儀式中，道奇粉絲團更是發布他與兒子參觀寶可夢中心的照片，相當享受其中。

▲寶可夢開場，大谷翔平與小朋友擊掌。（圖／達志影像／美聯社）

▲寶可夢開場，皮卡丘穿上道奇戰袍現身。（圖／達志影像／美聯社）

【道奇隊】
大谷翔平 → 烈咬陸鯊（ガブリアス）
艾德曼（Tommy Edman） → 巨牙鯊（サメハダー）
T.赫南德茲（Teoscar Hernández） → 雷電獸（ライボルト）
史密斯（Will Smith） → 水箭龜（カメックス）
蒙西（Max Muncy） → 耿鬼（ゲンガー）
E.赫南德茲（Enrique Hernández） → 電龍（デンリュウ）
麥可・康佛托（Michael Conforto） → 電龍（デンリュウ）
米格爾・羅哈斯（Miguel Rojas） → 勾魂眼（ヤミラミ）
安迪・帕赫斯（Andy Pages） → 巨金怪（メタグロス）
先發投手：山本由伸 → 超級噴火龍X（リザードンX）
【小熊隊】
伊恩・哈普（Ian Happ） → 暴飛龍（ボーマンダ）
鈴木誠也（Seiya Suzuki） → 巨沼怪（ラグラージ）
凱爾・塔克（Kyle Tucker） → 黑魯加（ヘルガー）
麥特・布希（Matt Busch） → 波士可多拉（ボスゴドラ）
特雷・肖（Trey Show） → 暴鯉龍（ギャラドス）
丹斯比・史旺森（Dansby Swanson） → 黑魯加（ジュペッタ）
彼得・克勞・阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong） → 路卡利歐（ルカリオ）
米格爾・阿瑪亞（Miguel Amaya） → 妙蛙花（フシギバナ）
喬恩・貝爾提（Jon Berti） → 巨鉗螳螂（ハッサム）
 先發投手：今永昇太 → 胡地（フーディン）

關鍵字： MLB東京開幕戰大谷翔平寶可夢球場驚喜

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