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日職／陽岱鋼4打數被3次三振　巨人洋砲雙響轟勝中日

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

▲,讀賣巨人陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒巨人隊台灣野手陽岱鋼被觸身球後，休息2天在7日代打，9日在客場出戰中日龍的比賽回到先發，打5棒左外野手，4打數被3次三振，其中1局上在二出局二、三壘有人被三振，3局上無人出局滿壘也被三振。巨人靠洋砲維倫紐瓦(Christian Villanueva)雙響砲，3比1險勝。

陽岱鋼4日代打右手挨球吻，當下表情相當痛苦馬上退場治療，休息2場沒有出賽，他日客場對橫濱比賽，7局上代打上來，2好1壞時，鎖定154公里直球，敲出右外野二壘安打。

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陽岱鋼9日對戰中日龍再度回到先發陣容，還是5棒左外野手，在一局上二出局二、三壘有人時，被中日龍先發投手大野雄大三振。

中日龍在1局下拿1分，巨人在2局上靠洋砲維倫紐瓦(Christian Villanueva)陽春砲，效力日職巨人首轟扳平，3局上吉川尚輝利用三壘手失誤上壘，坂本勇人及丸佳浩安打打進超前1分，岡本和真被保送成滿壘，陽岱鋼揮空被三振。5局上二出局後再打擊是右外野飛球出局。

陽岱鋼在8局上再被三振，單場遭3次三振，4打數無安打，打擊率降到2成61。

巨人隊在4局上小林誠司安打之後，連續被解決16人次，只在6局上有1次保送上壘，9局上一出局後洋砲維倫紐瓦(Christian Villanueva)再陽春砲，單場雙響砲。

關鍵字： 日職陽岱鋼
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