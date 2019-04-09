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兒認出倫敦奧運和林丹合照　李宗偉：爸爸盼明年奧運打给你看

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▲▼ 李宗偉、諶龍、林丹合照。（圖／翻攝自Lee Chong Wei 李宗伟臉書粉專）

▲上圖為李宗偉、諶龍、林丹於大馬公開賽合照，下圖則是2012年奧運所拍。（圖／翻攝自Lee Chong Wei 李宗伟臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽剛剛落幕，男單由大陸超級丹林丹奪冠，同袍諶龍則是亞軍，最令人驚喜的是大馬球王李宗偉現身頒獎，事後李宗偉在臉書粉專寫到此事，談到兒子看到2012年倫敦奧運照片，「爸爸希望明年的奧運可以打給你看。」

李宗偉去年因為罹患鼻咽癌來台治療之後，原先預計大馬公開賽將要復出，但考量身體狀況決定棄賽，不過仍不放棄五度爭取奧運，和好友和一輩子對手林丹相約東京奧運再見，並在賽前希望林丹可以拿下大馬公開賽冠軍，林丹也順利完成他的祝願奪冠。

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李宗偉現身頒獎三人合影紀念，賽後李宗偉在臉書提到，「我把我在公開賽拍的一些照片和我的兩個寶貝分享，當我翻到和林丹、諶龍合照時，小兒子突然說：「爸，這張照片和廚里那張一樣的！」 他指著的是我們三位在2012年奧運一起合拍的照片。」

李宗偉說道，「我愣了一下 Terence 是在2015年出生的，里約奧運他還小沒能感受與參與有我的奧運比賽。兒子，若情況允許，爸爸希望明年的奧運可以打給你看。」這樣的心願也讓網友們感動留言，「祝你好運，永遠支持你！」「你總是那麼激勵人心。」

關鍵字： 李宗偉
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