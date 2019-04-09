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喬丹獲球員評選「史上最佳」 衛少、格林並列最被高估球員

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▲公牛喬丹、塞爾提克柏德、熱火卡波諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲前公牛隊傳奇球星喬丹一直是許多人心中的最偉大球員。　（圖／達志影像／美聯社，下同。）

體育中心／綜合報導

誰才是NBA歷史上最偉大的球員？這個問題的討論從來都沒有間斷過，而喬丹(Michael Jordan)通常是大部分球迷公認的答案！近日一次媒體的調查中，喬丹更是獲得7成以上的現役球員支持，被票選為「史上最佳球員」！而身為最佳競爭者的詹姆斯(LeBron James)與布萊恩(Kobe Bryant)則分別位居第二名及第三名。

▼117位現役球員中，有超過7成的人將喬丹視為史上最佳球員。

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▲詹姆斯、喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

美媒The Athletic發起的投票活動中，「史上最佳球員」的票選共獲得117位現役NBA球員參與。現為夏洛特黃蜂隊老闆的NBA傳奇球星麥可喬丹，以壓倒性的73%得票率獲選為第一名，而一直被視為「史上最佳」頭銜競爭者的「詹皇」詹姆斯與「黑曼巴」布萊恩，則分別以11.9%及10.6%得票率獲選為第二、三名，傳奇球星賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)排名第四，魔術強森、「戰神」艾佛森(Allen Iverson)、杜蘭特(Kevin Durant)則並列第五名。

▼布萊恩與詹姆斯一直被認為是史上最佳球員頭銜的角逐者之一。

▲▼布萊恩把當年喬丹給過他的建議，同樣送給詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

這份以球員為對象的調查還包括了本季年度MVP、最被高估及低估球員、建隊核心的票選。哈登(James Harden)以44.3%得票率，被視為本季最有希望獲選年度MVP的球員，「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)以38.9%排名第二。然而在建隊核心球員票選中，字母哥以36.4%獲選為第一名，雷霆的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與勇士的格林（Draymond Green）則是以17%得票率，並列「最被高估球員」第一名。

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼在現役球員票選中，哈登擊敗字母哥成為最有希望獲得MVP的人選，而字母哥則是建隊核心票選的第一名。

▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 喬丹Michael Jordan布萊恩Kobe Bryant黑曼巴詹姆斯LeBron James詹皇GOATNBA
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