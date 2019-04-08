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三太子盃／吳東霖32強挑戰一哥莊吉生　自嘲「球迷數應該壓倒性」

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▲吳東霖將對決莊吉生。（圖／海碩整合行銷提供）

▲吳東霖將對決莊吉生。（圖／海碩整合行銷提供）

記者林育正／台北報導

三太子盃挑戰賽，我國最具未來性的網球新星吳東霖在首輪以6比4、6比3擊敗尤承宇晉級第二輪32強，這次籤表剛好台將都非常集中，下一輪他將對上「台灣一哥」莊吉生。吳東霖自嘲笑說：「球迷數量大概是壓倒性！」

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「對Jason當然是很期待，沒有交手過。他現在是台灣一哥，能在自己家鄉遇到排名最好的球員，滿興奮的，要讓球迷好好欣賞。但不要只幫他加油，球迷數量應該是壓倒性。」吳東霖笑說。

莊吉生目前世界排名134，今年曾在ATP250等級的紐約男網賽擊敗帝亞佛伊(Frances Tiafoe)闖進8強。「練過幾次球大概就知道他底線很強悍，防守反擊也不錯，很耐打，發球速度不快但準度不錯。」不過吳東霖188公分的身高在力量上擁有優勢，「把自己發球發好，底線攻破，他有輸不得壓力。」

▲▼ 莊吉生 。（圖／海碩整合行銷提供）

▲ 莊吉生 。（圖／海碩整合行銷提供）

吳東霖今年在智利的聖地亞哥挑戰賽奪下亞軍，曾擊敗世界前百的選手，排名309為台灣最具希望的新生代職業好手之一。除了科學化訓練，吳東霖在心理層面也成熟不少，「要有頂尖的心理素質，不管遇到什麼狀況，像個戰士有自信，什麼困難都拿不倒。今年目標是打到大滿貫會外賽，一球一球打好，開心享受網球，一天一天過。」

下了球場的吳東霖其實是個瘋狂棒球迷，日前在鈴木一朗退休時也非常關注。雖然沒關注到全盛時期，但陸續從報章雜誌得知他的偉大成就，「他的思想、為人非常值得學習。他之前說：『我已經做到最好，三振我也不覺得怎樣』最讓我敬佩。」

關鍵字： 三太子盃吳東霖
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