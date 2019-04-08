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國中硬聯／王天鑫場內轟忠孝晉級　U15伍祐城開轟但卑南淘汰

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▲國中硬聯，忠孝王天鑫場內轟。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬聯，忠孝王天鑫場內轟。（圖／學生棒聯提供）

體育中心／綜合報導

107學年度國中硬式棒球運動聯賽8日預賽，高市忠孝王天鑫首打席領軍擊敗苗縣頭屋，「死亡之組」東縣卑南伍祐城開轟，但以1比3不敵花縣三民，以2連敗淘汰，澎湖縣馬公10比7擊敗新北汐止。

高市忠孝與苗栗頭屋交手，忠孝開路先鋒王天鑫首局首打席就敲中外野深遠飛球跑出場內全壘打，開啟忠孝一連串攻勢，洪嘉銘跑出單局第2支場內轟，首局就灌進6分奠定勝基，最終以9比2獲勝。洪嘉銘2安打貢獻3打點、2得分，何瀚威主投5局失2分奪勝投。苗縣頭屋兩敗淘汰，高市忠孝及衛冕軍桃市新明晉級。

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花縣三民、東縣卑南及中市中山實力相當堪稱，7日首戰中山以3比0擊敗卑南，此戰三民又發揮火力，搭配林佳瑋完投7局，用95球，飆8K好投表現拿下勝利。卑南最後一局反攻，終於由U15國手伍祐城敲出陽春砲追回1分，但以為時已晚，卑南兩敗淘汰，三民與中山晉級。

澎縣馬公雖然先掉1分，1局下隨即反攻，洪敏暘、郭俊麟、孟平鴻安打加上汐止3保送、1失誤，馬上灌進6分逆轉超前，2局下郭俊麟二壘安打發威，中心棒次辛俊昇、莊欽仰、顏楷睿連續安打再添3分，雖然汐止一度追成2分差，最後辛俊昇投1局無失分關門，仍守住勝利，汐止兩敗淘汰，馬公與花縣化仁攜手晉級。

▲忠孝柯瀚威。（圖／學生棒聯提供）

▲忠孝何瀚威。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 國中硬聯卑南忠孝
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