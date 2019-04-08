張老師專欄／旅日職棒台灣球員上週陸續出賽　均能稱職

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

日本職棒例行賽完成第二週賽事，上週又有台灣旅日球員羅德投手陳冠宇、西武隊投手廖任磊二人相繼出賽亮相，包括首週火腿隊王柏融、巨人隊陽岱鋼及樂天隊宋家豪等５名驍將，表現都令人稱讚不已。

今年日本職棒前一週才正式點燃戰火，但兩週以來賽畢54場，不論觀眾人數，比賽場景，均遠較以往熱烙非凡。尤其特別引人注目焦點球員，丸佳浩從廣島隊被挖到巨人隊；原巨人隊驍將陽岱鋼復建後之復歸；原辰德重操巨人軍監督；以及火腿隊重金禮聘〔台灣四割男〕強打王柏融效力火腿隊；此外，有〔壽司強打洋將〕雷亞多的負氣轉投羅德隊等等上述驍將，均有優異演出，在在使得才開幕兩週賽事，轟動不已。

請繼續往下閱讀...

目前為止，央聯由巨人隊暫居榜首，洋聯則由軟銀拔得頭籌，惟季賽才開始戰績相差不懸殊，各隊名次隨時都會有所異動現象。今〔8〕日移動日休兵，明天起各隊週賽首輪3連戰為：央聯─巨人對中日〔名古屋巨蛋〕；阪神對橫浜〔甲子園球場〕；廣島對養樂多〔廣島球場〕。洋聯─ 西武對樂天〔縣營大宮球場；軟銀對火腿〔長崎球場〕；羅德對歐力士〔千葉球場〕。上述這些賽事將有台灣球員對峙場面，戰況熱潮不在話下。

〔台灣四割男〕王柏融今年轉赴日本職棒投效火腿隊後，的確造成不少轟動場面，原因在於王柏融只打了9場比賽，不論主、客場的出賽，均能融入戰況；配合團隊習性，並且個人的演出更有不同凡響展露。其實，上週火腿隊的6場比賽，戰績不佳〔對樂天及西武各為1勝2負〕，上週火腿隊率先面對樂天隊的3連戰，王柏融12支2差強人意，尤其數度得點圈有跑者而未能完成打點契機，否則早就一炮而紅，他並與同袍宋家豪於日職初相逢，並無建樹。但在週賽後3場對西武，則有10支6的六成超高水平打擊率，除了有4分打點建樹，並且連續3場各締造一支二壘打，同時，與開幕戰首週對歐力士再次獲得MVP英雄式受訪。上週也與首度在日職一軍亮相的廖任磊的厮殺，互無斬獲，綜觀王柏融上週的表現，週賽22支8的3成64打率，使得他的累積打率達到3成14，乃是火腿隊外野選手之中最佳打率者，並且也是洋聯打擊率排行榜的第13傑前茅。

巨人隊陽岱鋼在上週五遭阪神隊投手望月惇志觸身球後，即使陽岱鋼本身表明無大礙，但在週賽第二輪出戰橫浜3連戰只以替補上場代跑或代打而已，正值巨人隊有多名外野手搶奪僅有的先發之列，不幸所發生際遇，對陽岱鋼而言，的確較為吃緊。可是，週日對橫浜3連戰最後乙役，陽岱鋼臨陣上場，神奇地擊出二壘打，目前他與王柏融相似，尚未締造全壘打，較為遺憾罷了！陽岱鋼目前累積打擊率也晉升到3成16的〔三割男〕行列，值得慰藉。

▲廖任磊。（圖／截自太平洋聯盟TV）

上週另有羅德陳冠宇、西武投手廖任磊二人，都因同隊洋投下放二軍，才在本季初上一軍亮相，卻都有優異演出，而且目前依舊持續待在一軍行列。老將陳冠宇在對西武中繼兩場，即使有一場失兩分但它並非責失分，至今累積防禦率〔零〕，尤其周日對軟銀之役，當羅德投手陣容被打得一敗塗地時，陳冠宇於八下上場救火，他只投3球一名打者，即告收拾凌亂的場面。至於西武隊廖任磊，今年在二軍投手教練許銘傑認真調教下，終究實現他投入日職第三年的首度登上一軍投手板美夢，上週並有3場中繼重任，其中只有1分責失分，防禦率為3點正，大有可為。

此外，近況甚佳的樂天隊投手宋家豪，依例每週有一場中繼之責，可惜上週對火腿之戰並未與王柏融正面對戰，誠然遺憾。目前為止，宋家豪的累積防禦率2點70，並有兩場〔中繼點〕的成就。

▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝）