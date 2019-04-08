中職／相隔1033天　桃猿再嚐主場3連戰被橫掃

▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿上週主場5連戰中輸了4場，其中與兄弟在週末的3連戰更是被橫掃吞下了3連敗，這也讓衛冕軍桃猿目前以4勝8敗在聯盟墊底，過去5年拿過4次台灣大賽冠軍的桃猿，鮮少出現主場3連戰遭對手橫掃的窘境，前一次有這樣的情形要追溯至2016年5月，已經相隔1033天，當時在桃園橫掃桃猿的球隊是義大犀牛。

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根據中職賽程的安排，每個球季各隊將有11次週末主場3連戰的機會，桃猿在過去2個賽季裡總共22次週末主場3連戰，扣除掉一季各3次的因雨延賽沒打滿3場，桃猿從沒被對手橫掃的紀錄，倒是有7個系列賽橫掃對手。甚至在2018年9月19日至23日，單週5場主場賽事先後橫掃兄弟、富邦。

桃猿前一次在主場3連戰遭到同一隊橫掃要追溯至2016年5月初，主場交手義大犀牛，分別以12比7；5比4；3比1敗下陣來，單週碰巧是主場5連戰，前2場交手統一獅也都輸球，因此那是桃猿最近一次主場最長連敗紀錄。

▲桃猿在2016賽季少了林智勝。（圖／記者李鍾泉攝）



桃猿從2014年開始算起，在5個賽季中拿下4次總冠軍，唯一失利的那年是2016賽季，該年與今年狀況相當類似，同樣身為挑戰3連霸的隊伍，不過陣中都少了一名重砲手，當年是「大師兄」林智勝帶槍投靠中信兄弟；今年則是「大王」王柏融離隊旅日。

桃園目前4勝8敗的戰績排名墊底，不過相比2016賽季前12場，桃猿只拿到2勝狀態是更加慘澹，該年戰績以53勝64敗3和成聯盟爐主獲得狀元籤，之後在2017年選秀會挑中了強打少年廖健富。不過今年受到味全龍可能成為中職第5隊的影響，因此即便全年戰績墊底也不見得握有狀元籤。

▼今年桃猿打線少了王柏融。（圖／記者季相儒攝）

