中職／富邦悍將「重裝上陣」　27日重磅登場

▲富邦悍將「重裝上陣」主題日即將在04/27－04/28重磅登場。（圖／富邦悍將提供）



體育中心／綜合報導

每一次出場都是準備萬全，每一次應戰都是全力以赴；精良的備戰裝備，鐵悍的拚戰精神！「重裝上陣」主題日即將在04/27－04/28重磅登場，不僅規劃鐵悍專屬趣味活動體驗，也同步推出慓悍迷彩主題球衣與系列商品，邀請家人們與悍將一起換上全新裝備，秉持All Grit精神，展現全主場的氣勢悍衛我們的北方王國。

「重裝上陣」主題周末，我們邀請在各領域全力以赴的人才齊聚悍將主場，04/27特別邀請到兩項溜溜球的金氏世界紀錄保持人楊元慶蒞臨開球，曾獲台灣十大傑出街頭藝人的楊元慶，在14歲就立志成為溜溜球高手，一路走來努力不懈朝自己的目標前進。04/28則邀請到屢獲國際行進樂隊大賽的建國中學樂旗隊，透過氣勢滂礡的音樂演出及令人目眩神迷的表演型態，要為富邦悍將帶來精采震撼的開場表演。



2019年富邦悍將喊出「All Grit」口號，悍將們要全力拚戰新賽季！球團也特別規劃「重裝上陣」主題日，除了有主題系列活動，還要募集姓名中有「全、力、以、赴」其中任一字的家人，免費進場為悍將熱情應援，活動採網路報名，自04/13(六)10:00起開放至04/16(二)00:00止，每日活動限量111名，符合資格的家人們把握機會，更多詳細內容請鎖定富邦悍將官方粉絲頁查詢。



重裝上陣、全力出擊！鐵悍家人一起解任務，特別設有【奮力一擊】、【勝利鎧甲】、【熱情烙印】、【戰鬥意志】四大任務，只要憑門票即可兌換任務卡乙張，成功挑戰任三項，就可獲得球員All Grit手環。其中【熱情烙印】任務，在04/27特別推出週六限定的「剃髮體驗」，號召鐵悍家人一起剃下共同標誌，將熱情與求勝的決心烙印在頭髮上，與悍將並肩作戰全力搶勝。

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除了有四大任務挑戰，也規劃了舞台活動【悍你一起拚】以及【悍你一起戰】，邀請家人們一起喊出球員的年度目標，共同展現All Grit精神；並與應援團一同唱跳年度主題曲為悍將加油，還有機會和球員與Fubon Angels近距離面對面共享遊戲樂趣，快來悍我們一起全力以赴！



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