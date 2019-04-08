佐佐木朗希飆163公里「火球」　讓捕手手指裂了

▲佐佐木朗希。（圖／截自侍JAPAN官網）

記者楊舒帆／綜合報導

日本高校野球怪物佐佐木朗希飆出163公里火球，超越大谷翔平紀錄之後，話題不斷，接捕的捕手藤田健斗傳出手指裂掉的消息。

藤田健斗接完佐佐木朗希連續155公里以上的火球，手指包著繃帶參加練習，他透露，「手指的地方裂掉了。」快達160以上公里的球速，讓他第3關節附近有輕微的裂傷。

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藤田健斗不禁說，「這是人類的球嗎？有點難以想像，不過能接到這樣的球很開心。」他還提到，佐佐木朗希不只速球很有威力，連變速球也很快。面對周圍期待165、170公里的期待，佐佐木朗希則說，「對球速不太在意，有了速度還有很多進步空間，練習要補足。」

不少跟佐佐木朗希一起參與日本U18國家隊集訓的球員都相當佩服，星陵高校的強投奧川恭伸就說，「他是天才，會帶領全世界，高中生想達到170公里也不是不可能的事了。」

結束3天短暫集訓，佐佐木朗希表示，「得到很好的刺激，要有所覺悟，為了擁有稱霸世界一的實力而努力。」奧川恭伸也認為這位怪物個性很好，很好相處。兩人與横浜高校的及川雅貴、創志學園的西純矢被譽為「高校四天王」，將成為中華隊在U18世界盃的勁敵。