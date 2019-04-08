運動雲

> >

佐佐木朗希飆163公里「火球」　讓捕手手指裂了

ETtoday運動雲

▲佐佐木朗希。（圖／截自侍JAPAN官網）

▲佐佐木朗希。（圖／截自侍JAPAN官網）

記者楊舒帆／綜合報導

日本高校野球怪物佐佐木朗希飆出163公里火球，超越大谷翔平紀錄之後，話題不斷，接捕的捕手藤田健斗傳出手指裂掉的消息。

藤田健斗接完佐佐木朗希連續155公里以上的火球，手指包著繃帶參加練習，他透露，「手指的地方裂掉了。」快達160以上公里的球速，讓他第3關節附近有輕微的裂傷。

請繼續往下閱讀...

藤田健斗不禁說，「這是人類的球嗎？有點難以想像，不過能接到這樣的球很開心。」他還提到，佐佐木朗希不只速球很有威力，連變速球也很快。面對周圍期待165、170公里的期待，佐佐木朗希則說，「對球速不太在意，有了速度還有很多進步空間，練習要補足。」

不少跟佐佐木朗希一起參與日本U18國家隊集訓的球員都相當佩服，星陵高校的強投奧川恭伸就說，「他是天才，會帶領全世界，高中生想達到170公里也不是不可能的事了。」

結束3天短暫集訓，佐佐木朗希表示，「得到很好的刺激，要有所覺悟，為了擁有稱霸世界一的實力而努力。」奧川恭伸也認為這位怪物個性很好，很好相處。兩人與横浜高校的及川雅貴、創志學園的西純矢被譽為「高校四天王」，將成為中華隊在U18世界盃的勁敵。

關鍵字： 佐佐木朗希大谷翔平捕手U18世界盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

04_07統一 vs 富邦 二局下，郭阜林神反應，沒收林宥穎強勁平飛球

熱門新聞

沒傷卻整場被冰未上場　林書豪暴龍「信任危機」浮現

不爽打者開轟目送球？　亞契故意觸身引發板凳清空5人驅逐

想搶「大谷翔平二世」佐佐木朗希　大聯盟遭日本勸阻

戴資穎穩坐球后將達125週　超越大陸李雪芮成史上第一人

中職／兄弟睽違近2年5連勝　伯納：捕手也有功勞

2300萬「鋸砲」戴維斯連40打數無安打　快淪為史上最爛

讀者回應

﻿

最新新聞

1柯瑞單手猛扣不算　勇士鎖定西區龍頭

2范國宸上週2轟8打點　富邦開季最強打者

3魔術暌違7年首次重返季後賽

4楚特對遊騎兵連4場轟平生涯紀錄

5日本怪物飆速163　捕手手指裂了

熱門新聞

1沒傷卻整場被冰　林書豪信任危機

2亞契故意觸身引板凳清空5人驅逐

3日本勸阻大聯盟搶高校怪物投手

4戴資穎穩坐球后寶座125週史上第一人

5兄弟睽違近2年5連勝　捕手也有功

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

中華職棒30年_宣傳片

04_06 兄弟 vs Lamigo 一局下，大師兄反應神速一個彈跳接球，藍寅倫悲情安打變雙殺

戴資穎10年生涯宣言 東京奧運無論是否奪金，都會退休

04_06 兄弟 vs Lamigo 七局下，千禧世代再創紀錄，邱丹打回生涯首分打點

喜歡肢體觸碰、裝笨又弱是絕招　綠茶婊「漁夫撒網」5大渣行為！

爸買尿布！發燒3歲兒怕傳染別人　貼心站門外喊：「我在這裡等」

騎士壓車直撞中埔「阿婆彎」雜貨店 幹譙嬤重出江湖：恁娘！出歹誌吼！

「當順服妳的妻子」女友下跪求婚　正妹含淚答應：謝謝妳，我願意！

蔡詩芸一拆禮物尖叫「你這騙子」　 王陽明驚喜藏N天閃炸
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366