大專足聯／北市大對決少2人輔大　鏖戰至PK5比3復仇封王

▲大專足聯公開一男子冠軍戰,輔大vs北市大。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

大專足球聯賽男子組公開一級賽事冠軍戰7日晚間，於台北田徑場登場，由上屆冠軍輔仁大學對上復仇的台北市立大學，不過輔大在下半場游家煌、劉泳賦接連紅牌出場，輔大少2人狀況下戰至PK戰，最終北市大以5比3贏球，收下冠軍。

輔大對上北市大上半場雙方攻勢並不多，不過第44分鐘游家煌禁區跳起起腳踢到江承諭的臉，被判黃牌，傷停補時階段，馬良丞起腳射飛，劉泳賦持球遭郭博瑋鏟球絆倒，劉泳賦推了郭博瑋，陳威仁也回推劉泳賦，雙方爆發衝突各領一張黃牌。

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雙方0比0進入下半場，第54分鐘北市大江承諭黃牌，到了第65分鐘，游家煌從後方推擠白邵宇，再被判黃牌轉紅牌出場，輔大少一人應戰，第83分鐘，北市大潘育晟傳給白邵宇破門，不過白邵宇被判手球不算，沒想到到了第88分鐘，主裁判認為劉泳賦有出手動作，兩黃換一紅，輔大9打11。

傷停補時北市大陳威仁頭槌進球，但再被吹推人不算，終場雙方0比0進入延長賽，輔大死守半場，有幾波不錯攻勢但沒有進球，北市大火力猛攻不過都差臨門一腳，最終雙方進入PK大戰，由北市大以5比3復仇成功，收下今年男子組公開一的冠軍。

賽後北市大總教練張武業提到，「戰至PK分出勝負，心情像是洗三溫暖，至少選手沒有放掉，也很感謝他們，我們都是打團體的，輔大守得很不錯，雖然人數少選手也沒放掉，也是很可敬的對手，他們打得也很不錯，去年是我們先紅牌，所以有特別注意他們犯規部分，再把防守做得踏實一些。」