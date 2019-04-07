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威廉森未進NBA先染黑？　名律師爆料Nike賄賂母親讓他去杜克

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▲杜克大學威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克大學威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

美國知名律師艾維納堤（Michael Avenatti）在推特上爆料，表示Nike為了讓選秀狀元熱門威廉森(Zion Williamson)前往其公司花大錢贊助的杜克大學就讀，私下塞錢給威廉森的母親山普森( Sharonda Sampson)，此案也正接受調查。

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艾維納堤點名Nike籃球部門主管迪波斯(Carlton DeBose)不僅塞錢給威廉森的母親，也透過賄賂讓其他高中明星球員，前往Nike贊助的大學打球。雖然艾維納堤提出41頁的文件，但當中並未特別點名威廉森。而聯邦檢察官也以對Nike敲詐起訴艾維納堤。

他公開表示Nike過去4年賄賂了超過100名運動員，讓他們前往受贊助的學校，多名教練也涉案其中。

杜克大學1992年起接受Nike贊助，每年金額據報超過上百萬美元，對此案校方表示籃球隊一切招募流程皆符合NCAA規定。而Nike則表示，願意全力接受調查。

威廉森日前才獲選美聯社年度最佳球員，可惜杜克在NCAA 8強戰不敵密西根州大無緣4強。威廉森預計投入今年NBA選秀，也將在近期宣布投入哪一間球鞋品牌。
 

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