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快訊／戰績低迷紅襪　把林子偉叫上大聯盟

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▲▼林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪最近戰績不振，6日(台灣時間)發布球員異動，將林子偉和另一位投手威爾登（Marcus Walden）從3A升上大聯盟。

林子偉5日在小聯盟開幕戰先發開路先鋒，繳出4打數1安打，第二戰延賽。雖然官方消息還沒披露，不過紅襪隨隊記者 WEEI’s Evan Drellich和Alex Speier都已經在推特發布這項消息，所以林子偉跟去年一樣小聯盟剛開季沒多久就獲得機會，紅襪將在台灣時間7日早上8點作客響尾蛇，有機會看到他出賽。

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林子偉春訓表現不俗，春訓累積出賽12場，比前兩年前還要少，但28打數，敲出9支安打，有4支二壘安打，包含1發全壘打，貢獻6分打點都是生涯最佳，打擊率0.321，上壘率0.387，長打率0.571。

紅襪開季戰績慘澹，主要還是出在投手環節，上季到了5月團隊只被擊出24發全壘打，本季9場比賽就挨了23轟。紅襪此役之前2勝6敗，追平歷史另外7次衛冕軍第2差開季成績，僅次於1998年馬林魚、1964年道奇的1勝7敗，這一場輸球又延續了紀錄。

紅襪工具人霍特（Brock Holt）和投手強森（Brian Johnson）進傷兵名單，因此除了林子偉之外，還將後援投手威爾登（Marcus Walden）叫上來支援牛棚。


 

關鍵字： 林子偉紅襪
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