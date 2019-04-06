戴資穎10年宣言：2020東京奧運無論是否奪金，都會退休

記者謝孟儒／綜合報導

羽球世界球后戴資穎目前穩坐世界第一將進入第122周，並在正在開打的超級750賽大馬公開賽晉級到最後冠軍戰，力拼三連霸，而生涯還未拿過奧運金牌和世錦賽金牌的她提到，「在東京奧運無論有沒有拿到金牌，都會選擇退休。」

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

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戴資穎在去年雅加達亞運拿下中華羽球女單史上第一金牌，並勇奪8座冠軍，暫居世界第一很長一段時間，今年狀況依然相當出色的她，在大馬公開賽過關斬將，順利闖進最後的冠軍戰，戴資穎曾拿下2013、2017、2018年馬來西亞公開賽冠軍，再擊敗死敵兼好友的依瑟儂（Ratchanok Intanon）、大陸陳雨菲晉級決賽後，將對上日本山口茜力拼三連霸。

24歲的戴資穎生涯目前最大遺憾，就是在世錦賽以及奧運這兩項最大的賽事中未能奪下金牌，據馬來西亞媒體《星報》報導，戴資穎表示，「自己的重心一直都只有羽球，付出10年已經很足夠，我的身形比較矮小，比起其他選手需要更多跑動，10年已經足夠。」

「當然還是會以拿下世錦賽與奧運會金牌為最大目標，不過無論在東京奧運無論有沒有拿到金牌，都會選擇退休。」至於退休之後想做的事情，戴資穎笑稱，「我覺得可以把年輕留點去做別的事，可能會是出去玩，因為老了之後就沒那麼多體力出去玩。」