運動雲

> >

戴資穎10年宣言：2020東京奧運無論是否奪金，都會退休

ETtoday運動雲

記者謝孟儒／綜合報導

羽球世界球后戴資穎目前穩坐世界第一將進入第122周，並在正在開打的超級750賽大馬公開賽晉級到最後冠軍戰，力拼三連霸，而生涯還未拿過奧運金牌和世錦賽金牌的她提到，「在東京奧運無論有沒有拿到金牌，都會選擇退休。」

▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

▲2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

戴資穎在去年雅加達亞運拿下中華羽球女單史上第一金牌，並勇奪8座冠軍，暫居世界第一很長一段時間，今年狀況依然相當出色的她，在大馬公開賽過關斬將，順利闖進最後的冠軍戰，戴資穎曾拿下2013、2017、2018年馬來西亞公開賽冠軍，再擊敗死敵兼好友的依瑟儂（Ratchanok Intanon）、大陸陳雨菲晉級決賽後，將對上日本山口茜力拼三連霸。

24歲的戴資穎生涯目前最大遺憾，就是在世錦賽以及奧運這兩項最大的賽事中未能奪下金牌，據馬來西亞媒體《星報》報導，戴資穎表示，「自己的重心一直都只有羽球，付出10年已經很足夠，我的身形比較矮小，比起其他選手需要更多跑動，10年已經足夠。」

「當然還是會以拿下世錦賽與奧運會金牌為最大目標，不過無論在東京奧運無論有沒有拿到金牌，都會選擇退休。」至於退休之後想做的事情，戴資穎笑稱，「我覺得可以把年輕留點去做別的事，可能會是出去玩，因為老了之後就沒那麼多體力出去玩。」

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

04_05 兄弟 vs Lamigo 一局下，王勝偉險些演出6星守備，攔下要穿出去的安打球，漂亮轉身傳一壘

熱門新聞

中職／李振昌二軍投1局僅9球　陳家駒用禁棒被趕罰5萬

大馬公開賽／戴資穎連拿6分直落二陳雨菲　復仇成功闖決賽

大馬公開賽／戴資穎、依瑟儂好友死敵對決　網憶林丹和李宗偉

日職／蕭一傑幫王柏融翻譯　日網友覺得好療癒

日職／王柏融連兩戰長打　掃二壘安打帶2分打點

日職／對決廖任磊　王柏融2安打+2打點打擊率升至3成

讀者回應

﻿

最新新聞

1專打老東家　林智勝記得很清楚

2統一止4連敗　蔗總：清明節後順

3很多飛球幸運找手套　伯納解密

4金酒大勝台啤21分名列第5

5陳重羽生涯首轟　統一10比2富邦

熱門新聞

1李振昌好投 陳家駒禁棒被趕罰5萬

2戴資穎直落二陳雨菲　復仇成功闖決賽

3戴資穎依瑟儂好友　網憶林丹、李宗偉

4蕭一傑幫柏融翻譯　日網友：療癒

5王柏融掃二壘安打帶2分打點

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

04_04 富邦 vs Lamigo 七局下，小胖炸裂！前三次打擊製造五個出局數無妨，一掃陰霾全討回來！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_04 統一 vs 兄弟 七局下，黃衫軍攻勢再起，再攻下三分！

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366