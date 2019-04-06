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大馬公開賽／戴資穎霸氣搶局點握拳吼叫　陳雨菲無奈搖頭

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▲▼ 戴資穎 。（圖／Yves Lacroix / Badmintonphoto）

▲ 戴資穎 。（圖／Yves Lacroix / Badmintonphoto）

體育中心／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽6日進行各項4強賽事，世界球后戴資穎對上目前世界排名衝上第二的大陸陳雨菲，在首局頻頻展現壓制，讓對手回擊掛網，順利以直落二拿下晉級決賽門票，也被BWF收進精彩好球。

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戴資穎曾拿下2013、2017、2018年馬來西亞公開賽冠軍，本屆力拼三連霸而來，晉級四強保住下周球后寶座之後，對上陳雨菲，雙方交手12次，戴資穎取得11連勝，最近一次交手也是在全英公開賽決賽，戴資穎遭到陳雨菲直落二，因此此戰也要拼復仇。

第一局雙方來回26拍，戴資穎網前再勾對角，讓陳雨菲站在原地反應不及，戴資穎出現局點後，陳雨菲發球直接出界，戴資穎21：14先拿下，第二局戴資穎一度15：10領先，不過失誤增多反被追至一分落後，戴資穎直線殺球陳雨菲回擊，戴資穎再一個勾對角，陳雨菲反應不及。

戴資穎順利拿下局點，也霸氣握拳嘶吼，陳雨菲則是無奈的搖搖頭，最後戴資穎回擊讓陳雨菲掛網，直落二結束比賽戴資穎再度霸氣嘶吼，陳雨菲則是無奈攤手。網友看完影片則是狂讚，「只要戴資穎控制著自己失誤，很難有女單能夠贏他！」「最天才的女單選手！」「戴資穎終於回來了！」

還有人觀察到戴資贏球後從未慶祝或是嘶吼，展現了對對手的尊重。戴資穎晉級決賽後，將對上日本山口茜一爭后冠。

▼2019馬來西亞公開賽,陳雨菲 。（圖／CFP）

▲▼2019馬來西亞公開賽,陳雨菲 。（圖／CFP）

關鍵字： 大馬公開賽戴資穎陳雨菲
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