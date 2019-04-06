ESPN預測八村壘18順位傳球和防守為罩門　威廉森狀元熱門

▲八村壘。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

距離NBA 6月下旬的選秀還有2個多月，《ESPN》也已做出順位預測。岡薩加大學的日本混血大前鋒八村壘被預估在18順位中選，今年最強的杜克大前鋒威廉森(Zion Williamson)依舊是狀元最大熱門。

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八村壘206公分106公斤，在球探報告中被評估具備現代大前鋒的體能條件，而且腳步輕盈，滯空能力和力量都非常優秀，另外擁有不錯的對抗性。以他的身材、力量以及高度來看，有潛力成為頂尖防守球員。在15尺之內的進攻展現好手感。八村壘現在年僅20歲，也有潛力培養出定點外線和面框進攻能力。

不過球探報告也提出改進之處，八村壘14歲才接觸籃球，現在於攻守兩端的解讀和感覺有進步空間，為進攻穿針引線的能力為弱點，生涯62助攻卻發生121次失誤，在防守端反應較慢。另外他的中距離投射較外線優異。場上個性方面，自信和果斷性較為起伏不定。

▲杜克大學威廉森。（圖／達志影像／美聯社）



而杜克前鋒威廉森則不意外被認為是狀元，198公分123公斤的他是今年運動能力最佳的新秀，是未來可能挑戰灌籃大賽的人選。球探報告指出他不論是力量、爆發力、敏捷和身體控制等要素，都完美結合。他擁有優秀籃球IQ，進攻技巧比想像中優異，處理球和傳球都有水準。由於他第一部非常強，因此接球立刻進攻或是執行擋拆將是強項，腳步和變速能力驚人。

不僅進攻能力全面，當他專心起來防守也讓人印象深刻，籃板、火鍋以及製造進攻犯規的直覺也非常優異。不過威廉森需要注意他的體重，而且投籃機制僵硬和過慢，要讓防守球員改變策略得下一番功夫。威廉森特點特殊，難以和現今NBA球員比較。