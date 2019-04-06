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哈登挑戰本季2800分500籃板500助攻　喬丹也沒有的紀錄

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▲火箭哈登戰金塊。（圖／路透）

▲哈登差51分6籃板就成歷史第一人。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

近期狀況絕佳的火箭6日面對尼克踢館，最終以120比96輕鬆虐爆紐約軍團，而休士頓一哥哈登(James Harden)全場只打了29分鐘，輕鬆拿下26分，8籃板，8助攻，只要在接下來2戰合計攻下51分、6籃板，哈登就將成為歷史上第一位單季達到2800分，500籃板，500助攻的球員。

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本季哈登再次進化，在火箭經歷開季低迷狀態後，他一球在手幾乎沒有任何球員可以限制他砍分，即便成功包夾他也能順利助攻隊友，由於他的得分能力太誇張，本季不斷打破或追平各項上古紀錄，也創造許多歷史第一紀錄，其中連續32場至少30分，以及對戰29隊至少都拿過30分，這2紀錄幾乎無人能及。

此役對決尼克，由於雙方實力差距過大，在第一節打完幾乎就沒了懸念，甚至到第三節終了火箭已經領先達39分，主力球員更直接離場，而哈登他本戰輕描淡寫地就攻下26分，8籃板，8助攻。目前本季累積得分達到2749分，494籃板，574助攻，只要在後面2戰合計攻下51分、6籃板，就將成為史上第一位單季達到至少2800分，500籃板，500助攻的球員。就連喬丹(Michael Jordan)過去也只有單季至少2700分，500籃板，500助攻的紀錄。

同時哈登目前已經提前鎖定單季場均35分，7助攻，是歷史第一位單季可以達到這樣數據的球員，而接下來2戰，只要能攻下27分，哈登單季得分就能超越1966賽季的貝瑞(Rick Barry)，成為聯盟歷史單季得分第10名。

▲火箭哈登戰金塊。（圖／路透）

▲本季哈登不斷創下各種神級季路。（圖／路透）

關鍵字： NBA火箭哈登
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