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日職／王柏融挑戰首轟、3成打擊率　戰西武先發第5棒DH

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第三戰,日本火腿鬥士,王柏融擊出第三支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿6日台灣時間下午兩點繼續在東京巨蛋主場迎戰西武獅，前一戰演出猛打賞的王柏融，期待此戰能延續好手感，他再度扛第5棒指定打擊。

王柏融5日首打席挨觸身球保送，隨後就敲出安打，終結連7打席熄火，還跑出日職生涯首盜，而且分別在5局下及7局下敲出帶有打點的安打，首支長打也出爐，猛打賞表現讓他躍上英雄訪問舞台。

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王柏融旅日生涯第一年，開幕系列賽到第3戰敲出兩支安打，隨後移動到東北樂天金鷹主場，面對暴風雪的寒冷天氣，打擊顯得悶系列賽3戰只有2安打，回到溫暖的東京巨蛋手感才回溫，目前累計出賽7場，28打數8支安打，打擊率0.286，此戰挑戰將打擊率提升至3成。

王柏融要面對的西武先發投手今井達也，他是2016年U18亞青日本隊王牌，曾對決中華隊，隨後以第一指名加盟西武，去年奪5勝5敗，今年對樂天投1場，先發4.1局失6分吞敗。火腿則派2015年選秀第二輪投手加藤貴之上陣，他過去在一軍拿過18勝，本季先發對樂天1場，3局無失分。

火腿隊要關注的打者是近藤健介，他對戰西武打擊率高達0.348，比其他對戰球隊都還要高，西武則是森友哉，他今年7場比賽都以先發捕手第5棒出賽，留下打擊率0.417的好成績。

關鍵字： 日職.王柏融東京巨蛋西武獅
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