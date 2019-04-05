中職／楊志龍壓制暴力猿打線：積極攻擊好球帶

▲中信兄弟投手楊志龍。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟楊志龍5日對戰Lamigo桃猿，先發6.2局僅失1分，連2場優質先發，他認為今天的直球狀況很好，也讓自己更勇於和打者對決，「面對打者就是積極攻擊好球帶、壓迫打者。」總教練伯納對他的表現也給予肯定：「志龍今天真的很傑出，成功壓制對方攻勢，也大大提升我們贏球的機率。」

楊志龍去年對戰桃猿被打擊率0.282，防禦率5.75偏高，今天成功壓制猿隊打者，他說：「投球感覺確實不錯，直球位置都有投到想要的位置，自己也主動攻擊打者，面對打者盡量保持好球數的領先；投球起來跟以往相比，是比較輕鬆。」

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楊志龍今天先發6.2局用95球，被敲6支安打，7局失掉唯一1分，送出2次三振，沒有任何保送，無關勝敗。談到7局提前退場，他坦言確實有意投完7局，不過前2局面對較多狀況，導致用球數偏多，加上緊接著要面對左打，最終提前被換下。伯納說：「志龍能夠投滿6局，維持前面不失分的狀況，其實已經完成任務，那時換上左投也是適當的時機。」

過往續航力是楊志龍需要面對的課題之一，今年也特別加強這部分：「以前投到後面容易因為體力流失，影響到專注力下降，導致續航力不足，今年春訓也特別加強這方面的不足，會持續努力。」

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