日職／首長打+首盜　王柏融猛打賞2打點率火腿止3連敗

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿5日移動到東京巨蛋主場，迎戰去年洋聯冠軍西武隊，王柏融擔任先發第5棒指定打擊，他此戰締造首度觸身球保送、首支長打，首次3安打猛打賞，首次單場4打席皆上壘，是目前最佳表現，火腿擊敗西武終止3連敗，王柏融成為致勝英雄。

火腿1局下進攻，兩出局後近藤健介保送，中田翔掃「車布邊」安打帶回1分，王柏融首打席2好2壞，最後球砸中大腿，觸身球保送上壘。

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3局下，西川遥輝二壘安打，大田泰示安打串聯，近藤健介滾地球帶有1打點，火腿2比0領先西武，隨後中田翔中外野飛球，王柏融等1好球後，積極進攻敲出穿越三、游安打，這是王柏融3日第二打席敲安打以來，歷經連7打席熄火，再敲安打。然後，横尾俊建獲得保送，渡邉諒敲滾地球留下滿壘殘壘。

▲火腿先發上澤直之。（圖／記者季相儒攝）

5局下，近藤健介掃二壘安打，兩出局後，王柏融敲適時中外野安打帶有1分打點，火腿3比0領先西武，上壘後王柏融展現快腿，成功盜上二壘，日職生涯首盜出爐。7局上西武靠山川穗高陽春砲追回1分，不過西武隨後滿壘機會未把握沒有再添加分數。

▼王柏融敲1打點安打。（影／太平洋聯盟TV）

7局下，中田翔敲出左外野落點巧妙安打，這時西武換上左投小川龍也面對王柏融，王柏融照打不誤，敲出左外野二壘安打，近藤健介跑回1分，中田翔則被觸殺在本壘前，火腿4比1領先。

西武後援投手廖任磊8局下剛登板就遭渡邊諒轟出左外野全壘打，火腿再追加1分，廖任磊隨後回穩，連續三振鶴岡慎也、中島卓也，再解決西川遥輝沒有再失分。

火腿後援投手浦野博司無失分、漢考克（Justin Hancock）失1分驚險守住牛棚，最終以5比2獲勝，先發投手上澤直之投7局失1分奪勝投。

王柏融此戰3打數3安打，有1支二壘安打，貢獻2打點，另有1次觸身球保送，打擊率回升至0.286。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）