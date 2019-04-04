林子偉領軍拼大聯盟　台將「4投2野」3A開季破紀錄

▲張育成、江少慶、胡智為。（圖／小聯盟官網、達志影像）

記者楊舒帆／綜合報導

小聯盟將於4日開幕，各隊分發結果出爐，今年參加大聯盟春訓的9台將，有6位從3A出發創下新紀錄，在季賽若有好表現，都有機會升上大聯盟。

印地安人胡智為與江少慶將扛下印地安人3A先發輪值，史上首度有兩位台灣投手在3A層級擔任先發，內野手張育成也在3A，近期印地安人內野陸續傳出傷兵，若有把握開季表現，有望獲得第一次升上大聯盟的機會，印地安人3A（Columbus Clippers）開幕戰將於台灣時間5日早上對決海盜3A（Indianapolis Indians ）。

請繼續往下閱讀...

▲林子偉。（圖／達志影像／美聯社）

林子偉大聯盟春訓表現不俗，但紅襪仍讓他先到3A磨練；王維中在旅韓一年後回到美職，參與運動家大聯盟春訓後，分發在3A展開新球季；曾仁和則與去年一樣從3A出發，小熊3A官網指出他將扛先發輪值，並期待他能重回2017年防禦率2.54的好表現，今年共6位台灣好手，包括4位投手、2位野手從3A開季，是前所未有的紀錄。

去年被交易至遊騎兵的投手黃暐傑，在參加大聯盟春訓後被分發到2A，印地安人捕手朱立人也到2A，張進德去年離開海盜到舊金山巨人，開季2A起步。此外，響尾蛇林凱威、教士宋文華、小熊李其峰 、皇家王志庭、雙城鄧愷威、費城人林鋅杰及徐基麟、水手張景淯、道奇林暉盛都將展開延長春訓。

▲運動家王維中。（圖／達志影像／美聯社）