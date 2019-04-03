韓國瑜又講錯了　高雄首戰錯講成中職30年開幕戰

體育中心／綜合報導

高雄市市長韓國瑜3日應邀為中華職棒30周年高雄首戰開球，這是他的第一次開球，開球致詞前講錯話，把今年高雄首戰，講成職棒30年第一戰，引起網友及球迷熱議。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

請繼續往下閱讀...

中華職棒30年周年高雄首戰，3日在澄清湖球場由統一獅出戰中信兄弟，由聯盟邀請高雄市市長韓國瑜擔任開球貴賓，韓國瑜穿上中信兄弟球衣第一次開球，接球捕手則是同樣是禿頭的教練林明憲擔任。

▲▼韓國瑜3日出席中華職棒30年球季高雄開幕戰並為比賽開球。（圖／取自緯來共訊直播）

韓國瑜在開球前致詞時說：「非常感謝中華職棒吳志揚會長，在中職30周年，特別選上我們澄清湖做為開幕首戰，全高雄市熱愛棒球的好朋友們一定都非常感謝，居然第一戰就選上高雄。感謝高雄地檢署周檢察長，以及一位特別嘉賓是當初蓋這個棒球場、前高雄縣縣長余政憲。」

由於3日是中職今年高雄的第一場比賽，而非聯盟今年球季的開幕戰，中職開幕戰是3月23日在桃園球場由Lamigo桃猿出戰統一獅。韓國瑜的致詞引起球迷、網友在網路上討論。

▲▼韓國瑜3日出席中華職棒30年球季高雄開幕戰並為比賽開球。（圖／取自緯來共訊直播）

韓國瑜致詞再說，「棒球是大家都熱愛的運動，我們從小成長幾乎看著台灣棒球發展史，一步一步來長大，未來高雄會大力推動所有跟運動有關的綠色經濟，希望今天主隊、客隊在這裡比賽愉快，未來高雄所有體育活動，也要所有在座愛好體育的朋友多多參加，讓我們高雄變得更美好。」

韓國瑜曾在剛當選市長時，說出：「全國職棒總會決定明年要把冠亞軍賽放在高雄。」被網友噓爆。為了爭取舉辦今年明星賽，興然承諾「要我翻筋斗都行！」但最後明星賽地點不在高雄。

▲中信兄弟邀請高雄市長韓國瑜開球。（圖／中信兄弟提供）