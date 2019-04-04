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小河流不想在季後賽對快艇　若淘汰老爸球隊不在乎

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▲▼小瑞佛斯(Austin Rivers)。（圖／路透社）

▲小瑞佛斯不想在季後賽打快艇。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

本季季中交易從巫師來到火箭的瑞佛斯(Austin Rivers)，成了休士頓最佳補強，他的跑轟能力完美適合火箭打法，儘管現在火箭戰力超強，又高居西區第3，但「小河流」卻坦承自己最不想在季後賽碰到的對手就是他爸所率領的快艇。

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瑞佛斯過去在快艇待了3個賽季，當時他在爸爸老瑞佛斯(Doc Rivers)的麾下打球，也讓許多人都覺得他是靠爸族，不過父子合力作戰也成為一段佳話；在本季他轉戰巫師後，又在季中交易時改披火箭戰袍，而他來到休士頓完全沒有水土不服問題，反而成為即戰力並且受到重用。即使火箭是西區強權，瑞佛斯又打出亮眼表現，但他仍不想在季後賽對戰快艇。

小河流表示，「我不想在季後賽面對快艇，因為這樣我就不用應對這些問題，對決快艇我就要回答記者很多問題，誰知道他們會問什麼？也不知道是不是會困擾我，雖然這不會影響我表現，但我寧願不要對決快艇。

4日火箭將交手快艇，這是瑞佛斯在火箭生涯第一次與「老河流」交手，對此他表示，「我一點都不在乎，我不知道為何人們對此如此好奇，我在聯盟已經7個賽季，這不是第一次對決我爸，只是我在火箭第一次跟他對戰。我們之間都非常有競爭力，雙方的關係彼此也不在乎。」

火箭目前為居西區第3戰力明顯高於快艇，若兩隊交手火箭贏面相當大，「小河流」則不在乎自己球隊把快艇淘汰，「我一點也不在乎，他(老瑞佛斯)已經有一個總冠軍了，但我什麼都沒有，讓我們完成一些事情並奪冠吧。如果我把快艇淘汰了，那是他們的問題，跟他們淘汰我們一樣，如果我爸淘汰了我們，他不會難過一秒，甚至不會因此失眠一小時。在小時候，我爸從來沒讓我贏過任何東西，什麼都沒有，這是他的工作，他為此賺了數百萬美元，在賽後也會跟我噴垃圾話。」

▲▼瑞佛斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲老河流瑞佛斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭快艇瑞佛斯
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