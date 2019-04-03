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日職／王柏融1安2次滿壘無攻、火腿輸樂天　宋家豪中繼首勝沒了

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▲王柏融戰樂天。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融戰樂天。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒日本火腿3日作客樂天金鷹，王柏融打先發5棒左外野手，4打數敲出1支安打，3次得點圈有人攻擊未能敲出安打，其中有2次滿壘攻擊未建功。樂天投手宋家豪中繼1局未失分，有1次三振，沒有失分，本是勝投候選人，但隊友搞砸。樂天在8局下逆轉2分砲以3比2擊敗火腿。

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王柏融再戰樂天，4打數有1支安打，4局上敲出右外野安打，可惜1局上一出局滿壘打成雙殺，5局上二出局滿壘右外野飛球出局，8局上無人出局一、二壘有人左外野飛球出局，守備上在2局上有飛撲接球美技。

▲王柏融戰樂天 。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融戰樂天 。（圖／翻攝自FOX）

宋家豪也在比賽中登板，可惜錯過與王柏融投打對決，在6局上中繼1局，10球解決3名打者，未被上壘有1次三振，樂天在下半局得分讓他有機會勝投，不過火腿在8局上打進2分，宋家豪的本季首勝沒了。

火腿一局上西川遙輝被三振、大田泰示三壘內野安打，近藤健介與中田翔都被保送，一出局滿壘時王柏融打第1球，游擊滾地球造成雙殺。

▲王柏融守左外野，臉跟脖子都包起來。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融守左外野，臉跟脖子都包起來。（圖／翻攝自FOX）

王柏融首次在客場守備，天冷把頭跟脖子包緊緊，只剩下太陽眼鏡，在2局下樂天銀次打出左外野飛球，他橫移往左外野邊線跑幾步後，向左撲接飛球出局，演出精彩守備美技。

他在4局上一出局後，1好3壞時打出穿越一、二壘間到右外野的滾地一壘安打，二出局後石井一成保送，王柏融到二壘，投手牽制撲回二壘，可惜石川亮游擊滾地出局。

火腿在5局上利用西川?輝安打、近藤健介保送，在二出局占一、二壘，中田翔被觸身球形成滿壘，王柏融第2度滿壘打擊，第1球右外野界外全壘打，1好1壞揮擊掉下來的指叉球，之後再揮打成右外野強勁飛球，被右外野手接殺。

▲樂天宋家豪。（圖／翻攝自FOX）

▲樂天宋家豪。（圖／翻攝自FOX）

樂天台灣投手宋家豪在6局上0比0登板，以一壘滾地球、二壘滾地球及三振，10球解決3位打者。6局下樂天二出局後，淺村榮斗保送、島內宏明右外野安打占一、三壘，惠勒（Zelous Wheeler）敲中外野安打攻進兩隊第1分，宋家豪變成勝投候選人。

火腿在7局上未上壘，8局上近藤健介被保送，中田翔打成左外野安打占一、二壘，王柏融打成左外野飛球，眼見要飛過野手，卻被島內宏明接殺，田中賢介右外野飛球出局，横尾俊建適時中外野二壘安打打進2分逆轉戰局，也打退宋家豪的勝投資格。

樂天在8局下二出局島內宏明被保送，洋砲惠勒轟出左外野2分砲再把分數超前領先，銀次與藤田一也連續安打，但未再得分。9局上終結者松井裕樹救援成功。

關鍵字： 日職王柏融宋家豪
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