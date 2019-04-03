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日職／「這個人是誰？」　王柏融整張臉包緊緊日網友笑翻

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▲王柏融守左外野，臉跟脖子都包起來。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融鎮守左外野，臉跟脖子都包起來。（圖／翻攝自FOX）

記者黃詩崴／綜合報導

日本火腿王柏融作客樂天金鷹，昨（2）日樂天主場降起大雪，這也是大王雪中打球初體驗，不過前一天他是以指定打擊身份出賽，今天的比賽裡王柏融再度重返左外野防區，2局時上演飛撲美技，不過因應天氣寒冷，他全身包緊緊，也讓網友開玩笑的表示，「這個人是誰？」

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▲王柏融上演飛撲美技。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）  

2局下，樂天第6棒銀次擊出反方向平飛球，鎮守左外野的王柏融迅速地移動腳步，最後用飛撲延展身體完成美技接殺，球評也大讚「Nice Play」。不過日本網友的重點卻擺在王柏融裝扮，因為今天他除了用頭套將臉罩著外，還戴上太陽眼鏡，完全看不到人。網友除了表示看不出來是誰外，還笑說，「日本火腿外野有好多可疑份子（日ハムの外野、怪しい人が多すぎる）」

樂天主場位於仙台市，雖然今天的天氣不像昨天大雪紛飛，但還是只有5度低溫，因此火腿陣中的外野手不只王柏融，連西川遙輝也把自己包得密不透風，只有大田泰示沒有把頭套給罩上， 不然日本火腿外野3人的造型還真得挺嚇人的。

關鍵字： 日本職棒日本火腿樂天金鷹王柏融
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