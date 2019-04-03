日職／王柏融8上得點圈再未建功　火腿逆轉宋家豪勝投不見

▲王柏融戰樂天 。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本火腿3日客場出戰樂天金鷹，王柏融擔任先發5棒左外野手，4局上敲出右外野安打，但2次滿壘攻擊未建功。樂天投手宋家豪在6局上0比0時登板，10球解決3人，樂天6局下拿1分，成為勝投候選人。王柏融在8局上無人出局得點圈有人左外野飛球出局，但火腿之後攻下2分逆轉，8局結束2比1火腿領先樂天，宋家豪勝投飛了。

王柏融3日再戰樂天，再打5棒但先發守左外野，一局上西川遙輝被三振、大田泰示三壘內野安打，近藤健介與中田翔都被保送，一出局滿壘時王柏融打第1球，游擊滾地球造成雙殺。

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王柏融在2局下銀次打出左外野飛球，王橫跑幾步後向左撲接飛球出局，演出守備美技。

他在4局上一出局後，1好3壞時打出穿越一、二壘間到右外野的滾地一壘安打，二出局後石井一成保送，王柏融到二壘，投手牽制撲回二壘，可惜石川亮游擊滾地出局。

火腿在5局上利用西川?輝安打、近藤健介保送，在二出局占一、二壘，中田翔被觸身球形成滿壘，王柏融第2度滿壘打擊，第1球右外野界外全壘打，1好1壞揮擊掉下來的指叉球，之後再揮打成右外野強勁飛球，被右外野手接殺。

樂天台灣投手宋家豪在6局上0比0登板，以一壘滾地球、二壘滾地球及三振，10球解決3位打者。6局下樂天二出局後，?村榮斗保送、島內宏明右外野安打占一、三壘，惠勒（Zelous Wheeler）敲中外野安打攻進兩隊第1分，宋家豪變成勝投候選人。

火腿在7局上未上壘，8局上近藤健介被保送，中田翔打成左外野安打占一、二壘，王柏融打成左外野飛球，眼見要飛過野手，卻被島內宏明接殺，田中賢介右外野飛球出局，横尾俊建適時中外野二壘安打打進2分逆轉戰局，也打退宋家豪的勝投資格。