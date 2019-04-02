運動雲

> >

亞足聯盃／航源FC南韓外援朱易成愛台美食　首碰北韓準備好了

ETtoday運動雲

▲▼AFC CUP航源FC vs北韓425賽前練習。南韓外援朱易成（圖／記者謝孟儒攝）

▲航源FC南韓外援朱易成。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新竹報導

台甲航源FC首場2019亞足聯盃（AFC CUP）小組賽事即將於3日登場，將要對上北韓425，經過一年沈潛，又再宣布加入2名新的外援助陣、包括曾待過南韓的朱易成，以及海地的ESTAMA JHON MIKY BENCHY提升戰力。

航源FC今年再度叩關亞足聯盃，依舊被分在東亞區I組，對手有去年交手過的北韓425、香港和富大埔與香港傑志，其中3日就要先對上北韓425，航源FC總教練陳永盛表示，「將會極力爭取小組第一，晉級到下一個階段。」

請繼續往下閱讀...

▼AFC CUP航源FC vs北韓425賽前練習。

▲▼AFC CUP航源FC vs北韓425賽前練習。南韓外援朱易成（圖／記者謝孟儒攝）

在這一年中，航源FC補強了三名外援和原本加入的海地外援，來補足本土球員不足之處，而在本土球員上，經過亞洲盃、以及前幾場友誼賽的調整，陳永盛相信球員都有不錯的磨練。而其中司職前鋒的朱易成曾待過南韓青訓以及首爾FC，第一次來台灣，用著不太流利的英文談著很喜歡台灣。

朱易成第一次來到台灣，和隊友們相處融洽，還會和教練、隊友一起「韓文小教室」，對於台灣印象很好，也多次提到台灣的食物很好吃，「這是我的第一個賽季，是一個全新挑戰，也是我第一次碰上北韓球隊，過去從沒對過北韓球隊，希望盡力去拼，我已經準備好了。」

▲▼AFC CUP航源FC vs北韓425賽前練習。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 亞足聯盃航源
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

熱門新聞

CBA／告別廣廈全場高呼「林志傑！」　霸氣野獸也淚崩了

日職／王柏融戰樂天　不畏下雪2局上敲幸運內野安打

中職／兄弟傳簽義大利籍新洋砲　經典賽國手跟伯納同隊

慘！洋基傷兵一籮筐　白花8500萬比4球團隊薪還多

王柏融還在適應　陽建福驚：日本投手輕鬆飆出161公里

哈登單季28度飆破40分超布萊恩81分賽季　9度50+讓聯盟困擾？

讀者回應

﻿

最新新聞

1林志傑想再打沒奪冠最遺憾

2悍將狂敲14安打勝桃猿　陳連宏：

3不知自己開轟！陳凱倫：展現腳程

4全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

5航源南韓外援首碰北韓準備好了

熱門新聞

1全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

2王柏融戰樂天　2上不畏下雪敲安打

3兄弟新洋砲　傳簽義大利經典賽國手

4慘！洋基傷兵一籮筐　白花8500萬

5王柏融還在適應　陽建福驚日本投手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

北海道直擊／王柏融MVP發表感言　害羞道謝...現場球迷心花怒放！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

兄弟牛棚放火！　富邦6比3逆轉兄弟收下2連勝

03/31 Lamigo vs 統一 賽後，曾公曾文誠與曾智偵、曾翊誠相談棒球生涯的點點滴滴

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366