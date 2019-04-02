亞足聯盃／航源FC南韓外援朱易成愛台美食　首碰北韓準備好了

▲航源FC南韓外援朱易成。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新竹報導

台甲航源FC首場2019亞足聯盃（AFC CUP）小組賽事即將於3日登場，將要對上北韓425，經過一年沈潛，又再宣布加入2名新的外援助陣、包括曾待過南韓的朱易成，以及海地的ESTAMA JHON MIKY BENCHY提升戰力。

航源FC今年再度叩關亞足聯盃，依舊被分在東亞區I組，對手有去年交手過的北韓425、香港和富大埔與香港傑志，其中3日就要先對上北韓425，航源FC總教練陳永盛表示，「將會極力爭取小組第一，晉級到下一個階段。」

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▼AFC CUP航源FC vs北韓425賽前練習。

在這一年中，航源FC補強了三名外援和原本加入的海地外援，來補足本土球員不足之處，而在本土球員上，經過亞洲盃、以及前幾場友誼賽的調整，陳永盛相信球員都有不錯的磨練。而其中司職前鋒的朱易成曾待過南韓青訓以及首爾FC，第一次來台灣，用著不太流利的英文談著很喜歡台灣。

朱易成第一次來到台灣，和隊友們相處融洽，還會和教練、隊友一起「韓文小教室」，對於台灣印象很好，也多次提到台灣的食物很好吃，「這是我的第一個賽季，是一個全新挑戰，也是我第一次碰上北韓球隊，過去從沒對過北韓球隊，希望盡力去拼，我已經準備好了。」