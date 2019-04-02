中職／高志綱父子4月13日溫馨開球　超人力霸王父子聯手

體育中心／綜合報導

統一獅4月13、14日連續兩天於台南棒球場對戰中信兄弟，4月13日邀請高志綱父子擔任開球嘉賓，賽前與超人力霸王七號以及超人力霸王傑洛將父子互動，守護台南棒球場為精彩賽事開出漂亮好球。

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統一獅推出本季第二波主題活動，「統一獅Ｘ超人力霸王英雄」，換上超人力霸王貝利爾將來到台南棒球場阻擾職棒賽事進行，為了伸張正義力量，超人力霸王七號以及超人力霸王傑洛將父子聯手，首度來到台南棒球場捍衛正義，幫助球員、裁判、球迷能夠順利進行職棒賽事。

▲統一獅超人力霸王首戰高志綱父子擔任開球嘉賓 。（圖／統一獅提供）

高志綱父子擔任4月13日開球嘉賓，高志綱表示：「很開心能夠獲得日本版權商邀約共同參與開球活動，也很高興可以讓自己的寶貝孩子和心目中的卡通偶像互動，相信是一個很特別的體驗，也歡迎各位家長都可以帶著小朋友進場來體驗好玩活動。」

統一獅X超人力霸王聯名活動，場外也特別規劃五大關卡遊戲挑戰區，特別規劃「超人特搜令」、「支援超人」、「王者回歸」、「對戰擂台」及「凝聚力量大」五大遊戲體驗區，週六14：00及週日11：00起，開放球迷持票券一起來闖關，完成體驗者均可獲得超值「統一獅Ｘ超人力霸王」聯名文件夾，每場限量1500份，數量有限換完為止。

當天台南棒球場戶外，也會特別規劃彩繪塗鴉展示區，歡迎各位家長和小孩一起展現創意共同參與。每張門票可兌換超人力霸王聯名馬克杯一個，週六兌換超人力霸王Ｘ統一獅「對決款馬克杯」，週日超人力霸王Ｘ統一獅「經典款馬克杯」，每場限量2500份，現場排隊即可兌換，換完為止。