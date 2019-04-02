運動雲

> >

中職／高志綱父子4月13日溫馨開球　超人力霸王父子聯手

ETtoday運動雲

體育中心／綜合報導

統一獅4月13、14日連續兩天於台南棒球場對戰中信兄弟，4月13日邀請高志綱父子擔任開球嘉賓，賽前與超人力霸王七號以及超人力霸王傑洛將父子互動，守護台南棒球場為精彩賽事開出漂亮好球。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

請繼續往下閱讀...

統一獅推出本季第二波主題活動，「統一獅Ｘ超人力霸王英雄」，換上超人力霸王貝利爾將來到台南棒球場阻擾職棒賽事進行，為了伸張正義力量，超人力霸王七號以及超人力霸王傑洛將父子聯手，首度來到台南棒球場捍衛正義，幫助球員、裁判、球迷能夠順利進行職棒賽事。

▲統一獅超人力霸王首戰高志綱父子擔任開球嘉賓 。（圖／統一獅提供）

▲統一獅超人力霸王首戰高志綱父子擔任開球嘉賓 。（圖／統一獅提供）

高志綱父子擔任4月13日開球嘉賓，高志綱表示：「很開心能夠獲得日本版權商邀約共同參與開球活動，也很高興可以讓自己的寶貝孩子和心目中的卡通偶像互動，相信是一個很特別的體驗，也歡迎各位家長都可以帶著小朋友進場來體驗好玩活動。」

統一獅X超人力霸王聯名活動，場外也特別規劃五大關卡遊戲挑戰區，特別規劃「超人特搜令」、「支援超人」、「王者回歸」、「對戰擂台」及「凝聚力量大」五大遊戲體驗區，週六14：00及週日11：00起，開放球迷持票券一起來闖關，完成體驗者均可獲得超值「統一獅Ｘ超人力霸王」聯名文件夾，每場限量1500份，數量有限換完為止。

當天台南棒球場戶外，也會特別規劃彩繪塗鴉展示區，歡迎各位家長和小孩一起展現創意共同參與。每張門票可兌換超人力霸王聯名馬克杯一個，週六兌換超人力霸王Ｘ統一獅「對決款馬克杯」，週日超人力霸王Ｘ統一獅「經典款馬克杯」，每場限量2500份，現場排隊即可兌換，換完為止。

關鍵字： 中職統一獅高志綱
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／兄弟傳簽義大利籍新洋砲　經典賽國手跟伯納同隊

日職／王柏融戰樂天　不畏下雪2局上敲幸運內野安打

慘！洋基傷兵一籮筐　白花8500萬比4球團隊薪還多

王柏融還在適應　陽建福驚：日本投手輕鬆飆出161公里

哈登單季28度飆破40分超布萊恩81分賽季　9度50+讓聯盟困擾？

因王柏融另類解成就　蕭一傑登MVP舞台:打10年沒上去過

讀者回應

﻿

最新新聞

1林韋翰首度大三元　爆發只為爭冠

2王正棠掃4安打　悍將7局9比4桃猿

3傷後首度練習　蔣智賢本週可望歸隊

4林韋翰大三元　領軍暢飲金酒

5戴培峰不是能力不足下二軍　古久保

熱門新聞

1兄弟新洋砲　傳簽義大利經典賽國手

2王柏融戰樂天　2上不畏下雪敲安打

3慘！洋基傷兵一籮筐　白花8500萬

4王柏融還在適應　陽建福驚日本投手

5哈登單季28場40+超布萊恩81分賽季

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

北海道直擊／王柏融MVP發表感言　害羞道謝...現場球迷心花怒放！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

兄弟牛棚放火！　富邦6比3逆轉兄弟收下2連勝

03/31 Lamigo vs 統一 賽後，曾公曾文誠與曾智偵、曾翊誠相談棒球生涯的點點滴滴

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366